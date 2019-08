Video/ Juventus-Atletico Madrid (1-2): highlights e gol. Joao Felix strega tutti!

Il video di Juventus Atletico Madrid ci parla di una gara che ha visto i ragazzi di Maurizio Sarri sensibilmente in crescita nonostante la sconfitta. Questo perché davanti i meccanismi stanno migliorando, come dimostrano i 27 tiri totali completati. Dietro però alcune sbavature, e una prova tutta da rivedere di Mattia De Sciglio e Matthijs De Ligt, hanno portato al ko. Succede tutto nel primo tempo quando proprio tra i due difensori si insinua il fenomeno Joao Felix, girando di prima intenzione il pallone alle spalle di Szczesny. I bianconeri pareggiano subito con Sami Khedira, il tedesco dato da tutti in partenza gira un pallone da appena fuori area con grande precisione. Non basta però perché ancora Joao Felix supera il portiere polacco con una giocata da fenomeno. Nella ripresa abbiamo visto anche alcuni esperimenti interessanti come Juan Cuadrado che è tornato a giocare terzino e Bentancur sistemato davanti alla difesa. Dal 4-3-3 del primo tempo si è passati al 4-4-2 con Dybala vicino a Mandzukic. Nonostante questo non è arrivato il pari, con Rabiot che ha preso un clamoroso palo con una grande stoccata da fuori. Nella ripresa ha debuttato il nuovo acquisto Danilo.

Video Juventus Atletico Madrid (1-2): le parole del post gara

Per il video di Juventus Atletico Madrid andiamo a vedere le dichiarazioni del post gara. Maurizio Sarri ha sottolineato: “Esco dalla gara abbastanza soddisfatto. Abbiamo fatto un primo tempo di ottima tecnica, nel secondo tempo con i cambi era difficile mantenere ordine. Mi è piaciuto l’atteggiamento con una condizione fisica diversa rispetto agli avversari. Stasera abbiamo rimesso dentro dopo 5 mesi Sami Khedira e Douglas Costa. Siamo a lavori in corso ancora, ma sono felice della qualità. Abbiamo fatto degli errori anche, il secondo gol subito non è da prendere mai“. A Juventus.com ha parlato anche Douglas Costa: “Peccato per la sconfitta, ma stiamo migliorando come squadra. Abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno e per questo dobbiamo continuare a crescere. E’ positivo il fatto che tiriamo spesso in porta. Lavoriamo per essere più precisi alla conclusione. Quando a me sono contento per il mio rientro“.

Il tabellino

Prima del video di Juventus Atletico Madrid andiamo a dare un’occhiata al tabellino del match:

RETI: Lemar 24′ pt, Khedira 29′ pt, Joao Felix 33′ pt

ATLETICO MADRID – Oblak; Trippier (11′ st Felipe), Gimenez (11′ st Arias), Savic (11′ st Hermoso), Lodi (22′ st Manu Sanchez); Koke (11′ st Herrera), Saul (22′ st Riquelme), Llorente (1′ st Thomas), Lemar (22′ st Vitolo); Joao Felix (11′ st Diego Costa, 46′ st Saponjic), Morata (11′ st Correa)

A disposizione: Adan

Allenatore: Simeone

JUVENTUS – Szczesny (14′ st Buffon); De Sciglio (26′ st Danilo), De Ligt (26′ st Demiral), Chiellini (1′ st Bonucci), Alex Sandro (15′ st Cuadrado); Khedira (14′ st Matuidi), Pjanic (15′ st Bentancur), Rabiot (26′ st Emre Can); Douglas Costa (15′ st Bernardeschi), Higuain (14′ st Dybala), Ronaldo (25′ st Mandzukic)

A disposizione: Pinsoglio, Rugani, Pellegrini

Allenatore: Sarri

ARBITRO: Ekberg

ASSISTENTI: Culum, Hallberg

QUARTO UFFICIALE: Nyberg

AMMONITI: 24′ st Vitolo

Video di Juventus Atletico Madrid





© RIPRODUZIONE RISERVATA