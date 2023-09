Video/ Juventus Empoli Primavera (2-3) gol e highlights: doppietta per Corona (18 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS PRIMAVERA EMPOLI: COLPO ESTERNO DEI TOSCANI!

Colpo esterno dell’Empoli che supera la Juventus a domicilio nel campionato primavera. Gara ricca di emozioni, in particolare nella prima frazione. Gaj prova il lancio lungo, blocca senza problemi l’estremo difensore bianconero. Anghelè aggancia in area e prova il tiro, chiude bene la difesa dell’Empoli. Sodero in mezzo per Corona che calcia bene ma coglie il palo! Palla dentro per Corona che calcia a botta sicura, Martinez Crous salva tutto. Gaj inventa per Corona, bravo nell’anticipo Domanico. Corona! La sblocca l’Empoli! Pallone al centro con Corona che chiude in gol. Spreca Srdoc! Primo tiro respinto sulla linea, sulla ribattuta calcia malissimo. Corona! Doppietta ed Empoli sul due a zero! Sodero serve il centravanti che calcia forte e supera Vinarcik sul suo palo. Sodero! Cala il tris l’Empoli! Barriera posizionata male ed ancora Vinarcik superato sul suo palo, male il portiere della Juventus fino ad ora. Calcio di rigore a favore della Juventus! Gaj commette fallo su Pagnucco, il direttore di gara indica il dischetto. Anghelè calcia e sigla. Termina la prima frazione di gioco.

Diretta/ Bologna Sampdoria Primavera (risultato finale 1-2): Chilafi la risolve!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS PRIMAVERA EMPOLI, IL SECONDO TEMPO

Vacca ci prova di testa ma non trova la porta. Rigore a favore della Juventus! Dragoner falloso. Sul dischetto si presenta Vacca che la riapre! Kaczmarski calcia da buona posizione ma non centra lo specchio. Vinarcik compie una grande parata sulla punizione a favore dell’Empoli. Secondo giallo per Owusu che lascia la Juventus in dieci. Termina il match tra Juventus ed Empoli, colpo esterno dei toscani.

Diretta/ Monza Torino Primavera (risultato finale 2-2): bella rimonta dei brianzoli! (17 settembre 2023)

VIDEO GOL JUVENTUS PRIMAVERA EMPOLI, IL TABELLINO

Reti: 29′ Corona, 38′ Corona, 41′ Sodero, 45’+1′ Anghelè rig., 51′ Vacca rig.

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Vinarcik; Martinez, Domanico (80′ Finocchiaro), Gil Puche; Turco (58′ Savio), Owusu, Ripani (46′ Florea), Pagnucco; Srdoc (62′ Pugno), Scienza (46′ Vacca); Anghelè. All. Montero. A disp. Radu, Firman, Giorgi, Bassino, Ngana, Scarpetta

EMPOLI PRIMAVERA (3-4-1-2): Seghetti; Dragoner, Indragoli, Mannelli; Gaj, Kaczmarski, Vallarelli, Barsi; Sodero; Bacci, Corona. All. Birindelli. A disp. Vertua, Majdanzovic, Stoyanov, Bocci, Stassin, Ansah, De Ferdinando, Bacciardi, Pauliuc, Herculano, El Biache.

Diretta/ Genoa Verona Primavera (risultato finale 3-0): decisivo il rosso a Rigo! (17 settembre 2023)

Arbitro: Cerchi di Carbonia

Ammoniti: 43′ Domanico, 50′ Dragoner, 56′ Turco, 71′ Seghetti, 75′ Anghelè, 81′ Pagnucco, 89′ Vallarelli

Espulso: 88′ Owusu (doppia ammonizione, la prima al 73′)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS PRIMAVERA EMPOLI













© RIPRODUZIONE RISERVATA