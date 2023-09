DIRETTA/ Juventus Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (18 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Empoli Primavera è ormai dietro l’angolo. I precedenti tra queste due squadre sono tanti, e possiamo peraltro notare come la squadra toscana ne abbia vinti solo due degli ultimi dieci ma entrambi in trasferta: il più recente due anni fa, per di più in un contesto importante come il primo turno dei playoff (era finita 2-1), poi un clamoroso 5-0 nell’aprile 2019 in cui la squadra Under 19 allenata da Lamberto Zauli si era esaltata trovando già nel primo quarto d’ora i gol di Davide Bertolini e Giuseppe Montaperto, il tris nel finale del primo tempo con Emmanuel Ekong e poi altre due reti nella ripresa con autogol di Paolo Gozzi e timbro di Eduardo Baldé.

Diretta/ Roma Empoli (risultato 7-0): i giallorossi sono tornati (17 settembre 2023)

I precedenti recenti parlano comunque a favore della Juventus, che ha sei vittorie di cui le ultime quattro consecutive: la più recente in casa bianconera è il 3-0 dello scorso campionato, eravamo a febbraio e i gol erano stati segnati da Luis Hasa (su rigore), Nicolò Turco e Joseph Nonge. Adesso è davvero il momento di mettersi comodi e stare a vedere cosa succederà sul terreno di gioco: la parola passa ai protagonisti della partita, la diretta di Juventus Empoli Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI/ Quote, gli assenti sono annunciati (Serie A, oggi 17 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Juventus Empoli Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Roma Empoli/ Diretta tv: il giorno di Dybala-Lukaku! (Serie A, oggi 16 settembre 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA SU SPORTITALIA

LA PRESENTAZIONE

Juventus Empoli, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo Juventus Training Center di Vinovo sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri scendono in campo a caccia di conferme dopo aver iniziato il torneo con due vittorie consecutive. Dopo aver battuto il Cagliari in casa i bianconeri si sono ripetuti sul campo dei campioni d’Italia in carica del Lecce, sconfitti con un sonoro 0-3.

L’Empoli aveva invece subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-5 in casa contro la Roma, ma i toscani hanno ribaltato la situazione vincendo il ricorso e ottenendo il 3-0 a tavolino, a causa di un utilizzo fuori dal regolamento di un fuori quota da parte dei giallorossi. Il 20 febbraio scorso Juventus e Empoli si sono affrontate per l’ultima volta in casa dei bianconeri nel campionato Primavera, è stata la formazione di casa a vincere col punteggio di 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Empoli Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà l’Empoli allenato da Alessandro Birindelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Seghetti; Gaj, Mannelli, Stassin, Vallarelli; Indragoli, Kaczmarski, De Ferdinando; Barsotti, Nabian, Sodero.

JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA