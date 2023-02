Video/ Juventus Fiorentina (1-0) gol e highlights: Rabiot e Var, Allegri esulta!

VIDEO JUVENTUS FIORENTINA (1-0): BASTA RABIOT

Tra Juventus e Fiorentina, gara contraddistinta da una storica rivalità, finisce 1 a 0. I bianconeri passano con il gol di Rabiot nel primo tempo, che basta per i 3 punti. La gara comincia con ritmi piuttosto alti, con le due formazioni da subito alla ricerca del gol. Dopo i primi minuti accesi, le due formazioni continuano a darsi battaglia. Al 12′ palla in area a Di Maria, che prova il sinistro a giro. La deviazione diventa un assist per Kostic che tenta il tiro ma non trova la porta. Al 23′ ancora l’ex Eintracht: Chiesa da destra mette in mezzo un pallone, Milenkovic non riesce ad intervenire bene e Kostic impegna Terraccinano. Al 24′ ci prova Locatelli da fuori area ma il vantaggio arriva al 34′ quando Di Maria da dentro l’area serve Rabiot sul secondo palo. Il centrocampista francese incorna e di testa trafigge Terracciano. Il portiere ci mette le mani e sembra salvare tutto, ma il pallone ha già varcato la linea di porta: è gol.

JUVENTUS FIORENTINA: DOPPIO VAR

Non mancano le emozioni neppure nel secondo tempo tra Juventus e Fiorentina. Al 50′ lancio sulla destra per Kouamé, che serve Nico Gonzalez ma l’argentino non riesce ad arrivare sul pallone. Al 59′ Bonaventura ci prova da fuori ma Locatelli chiude bene. Al 60′ Vlahovic mette in rete la palla del 2 a 0, poi annullata. Imbucata di Kostic per il serbo, che sembra partire in linea tra due giocatori viola: a tu per tu con Terracciano, non sbaglia e mette dentro con un pallonetto. Dopo un check al var, la rete viene però annullata per un fuorigioco millimetrico del numero 9. Al 90′ pallone messo in mezzo dalla sinistra in area bianconera, sponda involontaria di Locatelli che serve Castrovilli: il viola dal limite dell’area calcia con potenza e precisione e batte Szczesny. La Juventus protesta per un possibile fallo: dopo un silent check, Fabbri va al Var e segnala un fuorigioco geografico di Ranieri che contrasta Locatelli, partecipando dunque all’azione. Annullata quindi la rete dei viola: dopo cinque minuti di recupero, passano i bianconeri.

VIDEO JUVENTUS FIORENTINA 1-0: TABELLINO

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (38′ st Paredes), Vlahovic (20′ st Kean), Di Maria (31′ st Fagioli). Allenatore: Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (35′ st Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan (16′ st Castrovilli); Gonzalez (35′ st Cabral), Bonaventura (35′ st Saponara), Ikoné (21′ st Jovic); Kouamé. Allenatore: Italiano

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 34′ Rabiot (J)

Ammoniti: Rabiot, Alex Sandro, Bremer, Kostic, Kean (J), Duncan, Bonaventura (F)

