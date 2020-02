Diretta Juventus Fiorentina/ Streaming video tv: classica allo Stadium (Serie A)

Juventus Fiorentina, in diretta dall’Allianz Stadium, ci fornirà un lunch match di prestigio per la ventiduesima giornata di Serie A. Appuntamento dunque alle ore 12.30 di oggi, domenica 2 febbraio, per la sempre affascinante sfida Juventus Fiorentina. Classica del nostro calcio caratterizzata da una grande rivalità, anche se molto più sentita a Firenze, oggi attirerà la nostra attenzione soprattutto perché ci si attende una ripartenza da parte della Juventus di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di domenica scorsa a Napoli, primo match point per la possibile fuga scudetto buttato via. La Fiorentina di Beppe Iachini arriva invece da un sofferto pareggio con il Genoa, ma oggi cerca una soddisfazione che per l’ambiente viola andrebbe anche oltre i tre punti in classifica, dove i gigliati navigano in una posizione non pericolosa, ma certamente piuttosto anonima.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Vediamo adesso insieme anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Fiorentina. Spiccano le squalifiche di Milenkovic e Caceres, che metteranno non poco in difficoltà Beppe Iachini in difesa, dove i viola proporranno dunque Venuti, Pezzella e Ceccherini davanti a Dragowski, il migliore contro il Genoa. Nella Juventus il dubbio principale invece è sempre legato al tridente: la sensazione è che oggi Ramsey possa far riposare uno fra Dybala e Higuain, fermo restando che in questo periodo Cristiano Ronaldo è intoccabile. Un ballottaggio in attacco c’è d’altronde anche per la Fiorentina, con Cutrone e Vlahovic che si contendono il posto al fianco di Chiesa nel 3-5-2 gigliato. Attenzione infine al centrocampo della Juventus, dove Rabiot scalpita come possibile alternativa ai titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Juventus Fiorentina. L’agenzia di scommesse Snai vede naturalmente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,33, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di segno X e fino a 9,25 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio della Fiorentina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA