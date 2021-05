Video/ Juventus Inter (3-2): highlights e gol. Con Cuadrado e Cr7 Pirlo spera!

La Juventus batte per tre reti a due l’Inter in una gara ricca di episodi ed emozioni. Una doppietta di Cuadrado e Cristiano Ronaldo rendono vane le reti di Lukaku e l’autorete di Chiellini. Con questa vittoria la Juventus spera ancora nella qualificazione in Champions League. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Kulusevski prova il cross con la sfera che però supera la linea di fondo. Hakimi lancia Lautaro Martinez che commette fallo su De Ligt, l’arbitro fischia e ferma il gioco. Danilo imbecca Cuadrado, il cross del colombiano è troppo lungo per tutti. Trascorsi i primi dieci minuti di gara con le due compagini molto attente a non esporsi. Chiesa fa da torre per Kulusevski che calcia a botta sicura ma trova il salvataggio di Skriniar sulla linea! Ci prova anche Chiesa da fuori area ma non trova la porta. Darmian sbraccia su Chiellini in area di rigore, Calvarese la rivede al VAR e decreta il calcio di rigore per la compagine bianconera. Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto e non sbaglia, la Juventus passa in vantaggio. Il portoghese ha siglato dopo la parata di Handanovic che aveva indovinato l’angolino giusto. Kulusevski entra in ritardo su De Vrij, poteva starci il secondo giallo. Hakimi prova a servire per Brozovic, ottima la chiusura di Chiellini. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, la Juventus è avanti grazie al calcio di rigore realizzato da Cristiano Ronaldo. Danilo si mette in proprio e prova a calciare, la sfera non inquadra la porta. Problemi per Lautaro Martinez che cade in area, sembra però esserci un fallo di De Ligt. Il direttore di gara va al VAR e assegna il calcio di rigore ai nerazzurri. Lukaku si presenta dal dischetto e riporta la sfida in parità! Un pareggio che logicamente alla Juventus servirebbe davvero a poco. Bella azione di Cristiano Ronaldo che crossa ma non trova compagni di squadra. Danilo viene servito da Kulusevski, bella discesa e tiro che non trova la porta. Bella conclusione di Chiesa, Skriniar di testa gli chiude la traiettoria. Rabiot ci prova di testa, para facile Handanovic. Cuadrado! La Juventus ritorna in vantaggio! Kulusevski serve il compagno di squadra, il suo tiro trova la leggera deviazione di Eriksen e termina alle spalle di Handanovic! Termina una bella prima frazione con la Juventus avanti.

IL SECONDO TEMPO

Eriksen pesca Perisic che si inserisce ma Danilo lo chiude tempestivamente. Szczesny rinvia male e colpisce Lukaku, per sua fortuna recupera la sfera. Bellissima giocata di Lautaro Martinez che per un soffio non trova il gol! Ottimo inizio di ripresa dell’Inter che attacca a testa bassa. Bentancur si prende il secondo giallo e lascia la Juventus in dieci uomini! Lukaku stava andando via centralmente, il centrocampista uruguaiano commette fallo e lascia i suoi in dieci. Siamo intanto giunti al sessantesimo minuto di gioco, la Juventus è in dieci uomini. Inter che attacca ora a testa bassa alla ricerca del pari. Lautaro Martinez trova il pari ma l’arbitro annulla per un fallo di Lukaku su Chiellini. Nella Juventus esce Cristiano Ronaldo ed entra Morata, c’è anche Demiral per Chiesa, Pirlo bada ora a difendersi. Hakimi controlla il pallone in area e crossa, Hakimi si fa anticipare da De Ligt. Martinez serve per Perisic, il suo tiro non inquadra lo specchio. Bastoni si prende il giallo dopo il fallo su Cuadrado. Perisic pesca Vecino che va di testa a botta sicura ma trova la grandissima risposta di Szczesny. Pareggia l’Inter con l’autogol di Chiellini! Inizialmente l’arbitro aveva fischiato un fallo a Lukaku. Cuadrado subisce fallo di Perisic in area, l’arbitro indica il dischetto! Sulla sfera si presenta lo stesso Cuadrado che riporta avanti la Juventus! Intanto viene ammonito anche Brozovic. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Intanto Brozovic prende il secondo giallo e viene espulso! Termina il match, la Juventus vince e spera ancora nella qualificazione in Champions League.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; DaniloS., De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (25′ st Demiral); Kulusevski (13′ st McKennie), Ronaldo (25′ st Morata). A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Arthur, Ramsey, Dybala, Bernardeschi, Felix Correia. Allenatore: Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (35′ st Vecino); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (28′ st Sensi), Darmian (1′ st Perisic); Lukaku, Martinez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Perisic, Young, Gagliardini, Pinamonti. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

MARCATORI: 24′ pt Cristiano Ronaldo (J), 35′ pt Lukaku (I, su rig,), 48′ pt Cuadrado (J), 38′ st aut. Chiellini (I), 43′ st Cuadrado (J)

NOTE: Al 24′ pt Cristiano Ronaldo (J) ha sbagliato un calcio di rigore (parato). Espulsi: Al 10′ st espulso Bentancur (J) per somma di ammonizioni; al 47′ st Brozovic (I), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Kulusevski, Chiellini, Cuadrado (J); Darmian, Bastoni (I). Recupero: 3′ pt, 4′ st.

VIDEO JUVENTUS INTER, HIGHLIGHTS E GOL

