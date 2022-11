Video/ Juventus Inter Primavera (1-1) gol ed highlights: pari nel Derby d’Italia!

VIDEO JUVENTUS INTER PRIMAVERA (1-1): BIANCONERI BLOCCATI

Video di Juventus Inter Primavera che non regala molte emozioni durante i primi 45 minuti del match. Gara che vede la formazione juventina più in palla con Turco che prova a combinare, spesso con Hasa, per cercare la porta difesa brillantemente da Botis. Il giovane portiere nerazzurro risponde presente sia con ottime uscite con con buoni posizionamenti. Inter che si fa vedere in avanti con Andersen solo dopo la mezz’ora con il suo tiro che si spegne fuori dopo averla presa con la punta, quasi un tiro da Futsal. Due cartellini gialli nel primo tempo, uno per parte prima di andare all’intervallo.

Diretta/ Udinese Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): isolani ok in rimonta!

VIDEO JUVENTUS INTER PRIMAVERA: IL SECONDO TEMPO

Succede tutto nel secondo tempo della sfida. Inter che non attacca molto e Juventus in controllo della sfida senza però riuscire a colpire. Riesce a colpire la formazione juventina al minuto 65 quando Hasa spiazza Botis dagli undici metri e fa 1-0. Inter che agguanta il pari quando inserisce Esposito dalla panchina al posto di Andersen. Il giovane nerazzurro si fa atterrare da Scaglia e permette ad Iliev di andare dagli undici metri. Rigore realizzato e pari Inter. Nel finale le migliori occasioni con la conslusione di Yildiz che si spegne sulla traversa e l’occasione successiva, questa volta di stampo interista, di Iliev che per poco non fa il colpaccio in casa della formazione bianconera.

Diretta/ Verona Napoli Primavera (risultato finale 1-0: decide il gol di Caia!

VIDEO JUVENTUS INTER PRIMAVERA: IL TABELLINO

Marcatori: Hasa(J),Iliev(I)

Juventus: Scaglia, Rouhi, Dellavalle, Huijsen, Valdesi(45’Turco S.),Hasa, Ripani, Nonge(62’Galante),Mbangula(88’Strijdonk), Mancini(62’Yildiz), N. Turco(75’Anghele).A disp. Vinarcik, Daffara,Domanico, Ledonne, Citi, Morleo, Maressa.

Inter: Botis, Di Pentima, Fontanarosa, Stante(67’Owusu),Dervishi, Martini, Andersen(76’Esposito),Grygar(67’Stankovic), Zanotti, Iliev(90’Kamate) Zuberek(67’Curatolo).A disp. Basti, Delvecchio, Stabile, Di Maggio, Biral, Perin, Pelamatti, Zefi.

Ammoniti: Valdesi(J), Stante(I),Nonge(J),Zanotti(I),Scaglia(J)

Diretta/ Milan Atalanta Primavera (risultato finale 4-0): una vittoria schiacciante!

Arbitro: Sig. Galipò della Sez di Firenze