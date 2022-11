Diretta/ Juventus Inter Primavera streaming video tv: Yildiz vs Carboni

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA: SEMPRE EMOZIONANTE!

Juventus Inter Primavera, in diretta lunedì 7 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida in programma per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Il derby d’Italia tra giovani sempre accesissimo e sempre importante in termini di classifica, specialmente in questa occasione.

La Juventus è in vetta alla classifica con la Roma a quota 23 punti, raccolti grazie a sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. I bianconeri sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima per 1-2 sul campo del Cesena. L’Inter è invece la grande delusione di questa prima parte di stagione con appena 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 contro il sorprendente Frosinone.

JUVENTUS INTER PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Juventus Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Juventus Inter Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus Inter Primavera. Partiamo dalla Vecchia Signora, in campo con il 4-4-2: Daffara, Turco, Citi, Huijsen, Rouhi, Doratiotto, Nonge Boende, Hasa, Mbangula, Anghele Yildiz. Passiamo adesso al Biscione, schierato con il consueto 4-3-1-2: Botis, Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Pelamatti, Di Pentima, Grygar, Kamate, Carboni, Iliev, Esposito.











