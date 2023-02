Video/ Juventus Lazio (1-0) gol ed highlights: Bremer, bianconeri in semifinale!

VIDEO JUVENTUS LAZIO 1-0

Quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio: a decidere è la rete di Bremer al 44′, punto focale del video Juventus Lazio 1-0. La prima occasione è per i biancocelesti: Fagioli perde palla, Immobile allarga verso Felipe Anderson. Il pallone torna al bomber e dopo un tiro debole a Zaccagni, che tenta la conclusione a giro: la palla finisce al lato. Un minuto dopo ci prova Kostic: dalla sinistra entra in area, supera Lazzari e tenta la diagonale salvata solamente dalle mani di Maxiliano. Al 44′ si sblocca il match. Cross di Chiesa che attraversa tutta l’area di rigore e viene raccolto da Kostic sulla destra: il serbo mette nuovamente la palla in mezzo e Bremer ci arriva di testa, anticipando Maximiano che esce a vuoto, subendo la rete dell’1 a 0. Dopo un check col Var, Maresca conferma il gol. Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo.

JUVENTUS LAZIO 1-0: LA DECIDE BREMER

Il secondo tempo di Juventus Lazio comincia con i biancocelesti subito aggressivi, alla ricerca del pareggio dopo il gol di Bremer allo scadere della prima frazione di gara. Al 51′ ci prova Cataldi su calcio di punizione, al 54′ è Luis Alberto a tentare il tiro che però viene deviato. Al 70′ si fa rivedere la Juve: lancio in profondità per Kean che sfila a Patric, entra in area e ci prova con il destro ma Maximiano blocca in due tempi. Al 77′ ci prova Marusic dalla distanza: è la conclusione più pericolosa dei biancocelesti in questo secondo tempo. I minuti finali scorrono via senza grandi chance: finisce dunque 1 a 0 la sfida tra Juventus e Lazio. Ai bianconeri basta un gol per passare in semifinale, dove ora incontreranno l’Inter.

VIDEO JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

Juventus-Lazio 1-0

Marcatore: 44′ Bremer

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (88′ De Sciglio), Fagioli (63′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (78′ Di Maria), Vlahovic (63′ Kean). A disp. Szczesny, Pinsoglio; Gatti, Rugani; Paredes, Soulé, Iling Junior. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli (77′ Casale), Marusic; Vecino (58′ Milinkovic), Cataldi (74′ Marcos Antonio), Luis Alberto (74′ Basic); Felipe Anderson, Immobile (46′ Pedro), Zaccagni. A disp. Provedel, Adamonis; Pellegrini, Hysaj, Radu, Gila; Milinkovic, Romero, Bertini; Cancellieri. All. Sarri.

