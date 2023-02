Diretta Juventus Lazio/ Streaming video Canale 5: un quarto incerto! (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO: UNA GRANDE CLASSICA IN COPPA ITALIA!

Juventus Lazio sarà diretta dal signor Fabio Maresca, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 2 febbraio presso l’Allianz Stadium: il quarto di finale di Coppa Italia 2022-2023 ci presenta un classico, una partita che nel 2015 e 2017 ha rappresentato la finale del torneo tra due squadre che poi l’hanno giocata altre volte in epoca recente, si sono incrociate anche in Supercoppa in più di un’occasione e in generale hanno dato vita a una bella rivalità, stasera amplificata anche dal ritorno come avversario di Maurizio Sarri, esonerato forse troppo in fretta dalla Juventus nell’estate del 2020 dopo aver vinto lo scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO/ Quote, Allegri si affida al ritorno di Vlahovic

Come stanno le due squadre? Male la Juventus, non solo per i 15 punti di penalizzazione che sono una mazzata ma anche per aver perso in casa contro il Monza; benino la Lazio, che ha mancato l’occasione per agganciare il secondo posto in campionato pareggiando in casa con la Fiorentina. La Coppa Italia può rappresentare un’opportunità: significherebbe andare in Europa League, giocarsi un altro trofeo come la Supercoppa e riprendere la marcia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus Lazio; mentre aspettiamo che il quarto di Coppa Italia si giochi, valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Roma Cremonese (risultato finale 1-2): giallorossi fuori dalla Coppa Italia!

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio, come tutte le partite di Coppa Italia nella fase finale, viene trasmessa su Mediaset: in particolare questa sera dovrete riferirvi a Canale 5, e sarà un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di assistere al quarto di finale anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi. In questo caso dovrete semplicemente dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI JUVENTUS LAZIO SU MEDIASET PLAY

RISULTATI COPPA ITALIA/ La Cremonese fa la storia! Diretta gol live score

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Nella diretta Juventus Lazio Massimiliano Allegri perde Milik, ma potrebbe rilanciare Vlahovic dal primo minuto: con il serbo dunque giocherebbe uno tra Di Maria e Kean, poi a centrocampo ci sarebbe spazio per i tre italiani Fagioli, Locatelli e Miretti – quindi panchina per Rabiot – e almeno uno tra i due giovani Matias Soulé e Iling Junior, con Federico Chiesa che verosimilmente agirà a destra. In difesa, a protezione di Perin, le scelte dovrebbero vertere su Danilo, Bremer e Alex Sandro; da valutare la condizione di Bonucci, poi Rugani potrebbe essere l’alternativa.

La Lazio agisce ovviamente con il 4-3-3: anche qui rientra il centravanti dal primo minuto, Immobile sarà affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente con il supporto delle due mezzali Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto (favoriti su Vecino e Basic), in regia invece più Marcos Antonio di Cataldi ma il ballottaggio rimane aperto fino all’ultimo. In difesa Sarri si affiderà a Maximiano per la porta, davanti a lui ci sarà spazio eventualmente per Patric con Alessio Romagnoli, sulle corsie laterali invece dovremmo vedere Manuel Lazzari a destra e Hysaj a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno della diretta di Juventus Lazio, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per i quarti di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA