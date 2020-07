Diretta Juventus Lazio/ Streaming video tv: big match all’Allianz Stadium (Serie A)

Juventus Lazio, che si gioca in diretta all’Allianz Stadium alle ore 21:45 di lunedì 20 luglio, chiude il programma della 34^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020 e ne rappresenta anche il piatto forte. Fino a prima del lockdown questa partita sarebbe dovuta essere la sfida diretta per lo scudetto, con i biancocelesti a caccia del sorpasso: poi è successo che la squadra di Simone Inzaghi è crollata perdendo tre gare consecutive e pareggiando senza reti a Udine, dunque non solo ha mollato il colpo ma rischia seriamente di chiudere al quarto posto un campionato che ad un certo punto l’aveva vista dominante, di gran lunga la compagine più in forma delle 20 partecipanti al torneo.

Tuttavia il tricolore è ancora virtualmente possibile: vincendo questa sera la Lazio andrebbe a -5, e questo perché la Juventus dopo aver allungato si è seduta inaspettatamente, ha fatto solo un punto nelle ultime tre giornate e ha subito due rimonte clamorose contro Milan e Sassuolo, rischiando seriamente di perdere anche contro un’Atalanta che, avesse fatto il colpo a Torino, sarebbe immediatamente diventata la favorita per lo scudetto. Maurizio Sarri va a caccia di certezze anche per la Champions League che arriverà in agosto; ora però aspettiamo che la diretta di Juventus Lazio prenda il via, e nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni del big match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Serie A (lo trovate al numero 202 del vostro decoder) e, in assenza di un televisore, i clienti potranno avvalersi del consueto servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

In Juventus Lazio i bianconeri devono rinunciare allo squalificato Bernardeschi: l’idea di Sarri potrebbe allora essere quella di inserire sia Dybala che Higuain a fare compagnia a Cristiano Ronaldo, con la Joya sarebbe più un 4-3-1-2 già visto in stagione mentre con Douglas Costa, cambio naturale, sarebbe confermato il tridente classico. Cuadrado rientra e si prende la maglia da terzino destro con Alex Sandro dall’altra parte, dubbi soprattutto per i due centrali perché Chiellini è andato ancora ko, Bonucci e De Ligt non sono al top e dunque sono in pre-allarme sia Rugani che Demiral, anche se tutto sommato il viterbese e l’olandese dovrebbero farcela. A centrocampo invece Bentancur, Pjanic e Rabiot dovrebbero essere i giocatori scelti.

Lazio con la rosa decimata: out fino al termine della stagione Marusic, Lucas Leiva e Lulic, squalificato Patric e Joaquin Correa non recupera. Spazio allora a Jony come esterno sinistro e a Caicedo come partner offensivo di Immobile, al centro del campo sarà confermato Parolo che agirà tra le due mezzali Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Manuel Lazzari che ovviamente sarà il laterale destro. Una possibile alternativa potrebbe essere rappresentata da Jordan Lukaku come laterale; per il resto però Simone Inzaghi ha a disposizione giovani, potrebbe inserire qualche elemento a sorpresa (per esempio Djavan Anderson) ma dovrebbe affidarsi alla stessa squadra che ha pareggiato a Udine, con Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu sistemati in difesa a protezione di Strakosha.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i bianconeri a partire favoriti nel pronostico su Juventus Lazio, fornito anche dall’agenzia Snai:la quota sul segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1,75 volte la cifra messa sul piatto, contro il segno 2 per il successo biancoceleste che vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,85 volte l’importo della giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA