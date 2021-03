Video/ Juventus Lazio (3-1) gol e highlights. Pirlo ritrova la Juve (Serie A)

La Juventus ritrova gol e fiducia battendo 3-1 una Lazio che vede ora difficile la conferma nell’Europa dei grandi. Parte col piglio giusto la Lazio, dopo 4′ break di Fares che ruba palla a Cuadrado e si invola a rete, calciando di poco alto sopra la traversa. Poi incursioni interessanti prima di Correa e poi di Immobile in area bianconera, al 10′ un fallo sul Tucu vale una punizione dal limite. Batte Milinkovic-Savic col pallone che finisce veramente d’un soffio a lato. Al 14′ la Lazio passa. Brutto errore di Kulusevski che passa il pallone indietro e lo consegna a Correa, che scappa via e lascia piantato Demiral in area, spiazzando Szczesny per lo 0-1. Al 18′ insistono i biancazzurri con Milinkovic-Savic che prova a piazzare il pallone, trovando la grande risposta di Szczesny, lesto a scendere e respingere. Al 24′ la Juventus reclama a gran voce un calcio di rigore per un tocco di mano di Hoedt in area su un’imbucata per Chiesa: l’olandese prende nettamente la palla a mano aperta ma l’arbitro giudica rimpallo involontario, decisione confermata anche dal silent check del VAR. Al 37′ punizione di Bernardeschi e grande stacco di Morata in area, il pallone esce a lato di pochi centimetri. E’ comunque il preludio al pari juventino che si concretizza al 39′: grande imbucata di Morata per Rabiot che da posizione defilata sulla sinistra scaglia una saetta sul primo palo, Reina si lascia sorprendere ed è l’1-1. La ripresa inizia ad alti ritmi, grande giocata al 4′ di Chiesa che fa la “ruleta” su Marusic ma trova la grande risposta di Reina. La Lazio risponde al 7′ con una grande giocata di Luis Alberto per Milinkovic-Savic che beffa la difesa juventina, ma il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Al 9′ doppio cambio nella Lazio con Escalante e Patric che prendono il posto di Lucas Leiva e Lulic. Al 12′ è proprio Escalante che si fa infilare con la Lazio sbilanciata in avanti: Chiesa avanza palla al piede e serve Morata con Reina che si fa di nuovo infilare sul primo palo. Al 14′ ingenuo intervento di Milinkovic su Ramsey: calcio di rigore che Morata non sbaglia, portando la Juventus sul 3-1 che chiude di fatto la partita.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per la Juventus di Andrea Pirlo una vittoria fondamentale in vista del Porto: “Siamo partiti male, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C’è stata una grande reazione e nonostante le molte assenze abbiamo giocato un’ottima gara. Non ci siamo abbattuti ed è la cosa più importante. Non abbiamo pensato alla partita di martedì, abbiamo i giocatori contati con Cuadrado che aveva un allenamento. Per noi era una finale, abbiamo stretto i denti anche con chi non ha giocato nel suo ruolo, con abnegazione e professionalità. Ci portiamo dietro un po’ tutto ma la cosa più importante erano i tre punti. Oggi abbiamo iniziato la partita con venti minuti di ritardo ma era normale perché in molti erano fuori posizione e tanti al rientro. Quando vai sotto non è facile recuperare, specie contro la Lazio che aveva avuto tempo per recuperare. Abbiamo fatto una partita importante, in uno scontro importante per la classifica e siamo contenti”. Simone Inzaghi chiede di più alla sua Lazio: “In questo momento c’è un po’ di fragilità. Questo 3-1 non rispecchia l’andamento della gara, avevo detto però che sarebbe servita una partita perfetta che purtroppo non è arrivata. Marusic? Ha fatto una buona gara, abbiamo tenuto il campo bene ma per vincere sarebbe servita una prova senza errori. Champions? Siamo in ritardo ma c’è ancora tempo, dipende da noi e dalla nostra voglia. Le prestazioni ci sono, stanno mancando i risultati. Abbiamo commesso errori grandi su tutti e tre i gol della Juventus, sprecando anche qualche occasione per raddoppiare. Immobile? Parlare dei singoli in questo momento non serve, Ciro ci ha fatto vincere tante partite, in questo momento non sta segnando con la solit continuità ma tornerà presto a segnare“.

VIDEO JUVENTUS LAZIO, HIGLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA