Video/ Juventus Malmoe (1-0) gol e highlights: Kean regala il primato nel girone!

VIDEO JUVENTUS MALMOE 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Juventus Malmoe termina con il punteggio di 1-0. Nella gara valevole per la sesta giornata del Girone H di UEFA Champions League, i bianconeri conquistano i tre punti grazie al gol realizzato da Moise Kean, che possiamo vedere nel video degli highlights. La Juventus, grazie al successo e al concomitante pareggio del Chelsea in casa dello Zenit, chiude la fase a gironi in prima posizione con 15 punti. Per il Malmoe finisce il cammino europeo, con la formazione svedese che termina all’ultimo posto, con un solo punto conquistato. Andiamo a rivivere le emozioni della partita.

Juventus in controllo del match fin dai primi minuti. La squadra di Massimiliano Allegri chiude il Malmoe nella propria metà campo. Al 6′ Kean prova a sbloccare il punteggio, ma la sua conclusione è troppo strozzata e finisce sul fondo. Al 18′ i bianconeri passano in vantaggio. Bernardeschi si libera sulla destra e serve Kean con un delizioso colpo d’esterno. L’attaccante di prima intenzione la gira in rete, realizzando il gol che vale l’1-0. Nel finale di frazione, Arthur si libera in area e conclude, ma la palla termina di poco a lato. Nella ripresa, la Juventus gestisce il vantaggio ma non riesce ad affondare. Ci prova Rabiot al 58′, con un potente mancino che termina sull’esterno della rete. Al 66′ Kean calcia da buona posizione, ma trova la respinta di Diawara. Al 71′ gran tiro di Bernardeschi dalla distanza, il portiere ospite respinge, con Kean che manca il tap-in. L’ultima occasione del match arriva all’83’. Bordata di Rabiot dal limite, respinta di Diawara, su cui si avventa Kean, che spara però addosso al portiere del Malmoe. Termina quindi con la vittoria di misura per 1-0. Tre punti che valgono il primo posto nel Girone H.

VIDEO JUVENTUS MALMOE 1-0: LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Al termine della partita Juventus Malmoe, finita con il punteggio di 1-0, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della sua squadra. Queste le parole rilasciata dal tecnico toscano a Sky Sport: “Bel risultato, è stata una bella serata, buona partita anche se abbiamo sbagliato troppi gol. Dobbiamo migliorare, non possiamo continuare a sprecare così tante occasioni. Volevamo fare una partita aggressiva, siamo riusciti a sbloccarla. Quando restano aperte rimangono in bilico”.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, ha parlato Leonardo Bonucci. Queste le sue parole in merito al primo posto nel girone: “Dovevamo fare il nostro, vincere e aspettare quel che è successo. Nel girone non abbiamo mai mollato, la sconfitta di Londra è stato un brutto passo falso ma ci ha fatto capire qualcosa in più. Ora vediamo quello che capiterà nel sorteggio, negli ultimi anni abbiamo zoppicato contro squadre meno forti agli ottavi”.

VIDEO JUVENTUS MALMOE 1-0: IL TABELLINO

RETI: 18′ Kean (J).

JUVENTUS (3-5-2): Perin; de Winter (27′ st De Sciglio), Bonucci, Rugani; Bernardeschi (37′ st Cuadrado), Bentancur (46′ st Miretti), Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Kean (45′ st Da Graca), Dybala (1′ st Morata). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, De Ligt, Locatelli. All. Allegri.

MALMOE (5-4-1): Diawara; Berget, Nielsen, Ahmedhodzic, Moisander, Olsson; Rakip (30′ pt Pena), Innocent (44′ st Nalic), Christiansen, Birmancevic; Colak (33′ st Abubakari). A disp. Dahlin, Ellborg, Brorsson, Larsson, Gwargis, Nanasi. All. Tomasson.

