Video/ Juventus Napoli (1-1) gol e highlights: Chiesa riprende gli azzurri

Juventus e Napoli si dividono la posta in palio grazie alle reti siglata da Mertens e Chiesa, piatti forti degli highlights nel video Juventus Napoli 1-1. Un punto d’oro per il Napoli vista anche la grande emergenza tra infortuni e casi covid. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Palla in area per Chiesa che viene chiuso da Di Lorenzo. Da calcio d’angolo grande occasione per McKennie che di testa non trova lo specchio. Palla in profondità per Insigne, esce con i tempi giusti l’estremo difensore polacco. Chiesa per Rabiot che entra in area e calcia senza trovare lo specchio della porta. Insigne ci prova da fuori area, palla altissima. Chiesa calcia da fuori area, Ospina la blocca ed evita guai. Palla per Zielinski dal limite dell’area, si chiude la Juventus. Napoli che sta alzando il baricentro del gioco. Ancora Insigne da fuori area, palla altissima. Ricordiamo che in settimana Insigne ha firmato per il Toronto e si trasferirà a fine stagione.

Mertens! La sblocca il Napoli! Giocata di Insigne per Politano che in area appoggia la sfera a Mertens, in area il belga fredda Szczęsny. Ancora pericoloso il Napoli, Di Lorenzo per Zielinski che conclude in area ma vede la sua conclusione respinta. Napoli che ha preso coraggio dopo il vantaggio, la Juventus prova a reagire. Cuadrado entra in area e calcia, la palla non lontano dal palo. Il Napoli, nonostante le tante assenze, sta respingendo bene gli attacchi juventini. Un piccolo problema per Mertens ora claudiante, si prepara Petagna. Mertens rientra sul rettangolo verde, mancano quindici minuti alla fine della prima frazione. Cross di Alex Sandro, para facile Ospina. Chiesa parte da solo e sfida tutta la difesa del Napoli che riesce a chiuderlo. Bel tiro di Zielinski da fuori area, vola Szczęsny che la mette in angolo. Da angolo Insigne per Politano che la mette alta da fuori area. Bernardeschi in mezzo da punizione, para facile Ospina. Cuadrado da lontanissimo su punizione trova la respinta, palla a McKennie che impatta contro un difensore, angolo per la Juventus. Contropiede per il Napoli, Demme viene atterrato fuori area e guadagna una punizione da ottima posizione. Arriva il giallo per Alex Sandro. Va Mertens che non trova lo specchio per pochissimo. Termina la prima frazione di gioco tra Juventus e Napoli, decide al momento Mertens.

VIDEO JUVENTUS NAPOLI: SECONDO TEMPO

Morata per Chiesa in area, sulla conclusione c’è Ghoulam che evita il gol. Chiesa per Morata in area che con il destro la mette alta. Sfreccia Politano che però sbaglia il controllo della sfera. Palla dentro per Mertens che gira ma non trova nessuno. Chiesa! Arriva il pareggio della Juventus. Tiro da fuori area con Lobotka che sporca la traiettoria, palla in rete. Altra occasione per la Juventus, Napoli in difficoltà. Insigne con il destro da lontana, palla ch termina altissima. Ghoulam arriva sul fondo e crossa, palla deviata in calcio d’angolo. Mertens calcia dal limite, para facile Szczęsny. Altra occasione per Mertens che calcia in area e trova l’ottimo riflesso di Szczęsny. Ottimo ingresso di Dybala che ci prova da fuori area, si distende bene Ospina. Lobotka in mezzo, respinge bene la difesa bianconera. Bella giocata di Dybala che supera due avversari, allarga per Chiesa che crossa malissimo.

Fase di stanca del match quando mancano quindici minuti alla fine. Cuadrado cerca la discesa ma Insigne lo chiude. Dieci minuti al termine, squadre che provano a trovare lo spunto vincente. Locatelli calcia da fuori area, palla fuori. Nel Napoli fouri Mertens e dentro Petagna. Dybala in mezzo da calcio d’angolo, De Light di testa trova la facile parata di Ospina. Cuadrado dentro per Kean che di testa non iquadra la porta. Ultima occasione per la Juventus con la punizione di Dybala. Tiro dell’argentino in angolo. Termina il match, la decidono Mertens e Chiesa.

IL TABELLINO

Reti: 23′ Mertens, 54′ Chiesa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro (75′ De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (65′ Bentancur); Chiesa (81′ Kulusevski), Morata (75′ Kean), Bernardeschi (65′ Dybala). All. Allegri. A disp. Perin, Senko, Arthur

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (90+2′ Zamoli); Politano (76′ Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (88′ Petagna). All. Domenichini (Spalletti out per Covid). A disp. Marfella, Costanzo, Idasiak, Vergara, Spedalieri

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: 43′ Alex Sandro, 87′ Demme, 90+6′ Dybala

