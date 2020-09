Video/ Juventus Novara (5-0): highlights e gol. Buona la prima per Pirlo: Cr7 in rete

Eccellente prestazione della Vecchia Signora nella prima amichevole estiva, e primo match dell’era Pirlo: alla Continassa la Juventus ha superato il Novara con l’ottimo risultato di 5-0, dopo un test match che pure ha dato ottimi segnali anche in vista del prossimo Campionato di Serie A, che aprirà i battenti tra appena sette giorni. La partita amichevole si è rivelata molto brillante ma dall’esito abbastanza scontato, fin dalle prime battute: il Novara infatti ha impostato un gioco piuttosto attendista, lasciando ai Bianconeri le redini della sfida, mentre Pirlo verificava condizione dei suoi e schemi tattici. Nel primo tempo la squadra torinese mantiene praticamente sempre il possesso palla: nei primi 45’ minuti però arriva appena un solo gol, a firma di Cristiano Ronaldo al 20’, benché lo specchio di Lanni sia stato spesso preso di mira. Nel secondo tempo, Pirlo effettua numerosi cambi e lascia ai suoi mano libera, anche di fronte allo specchio avversario. La prima rete in tal senso arriva al 56’ con un gran gol di Ramsey, e tempo dieci minuti è Pjaca a firmate il tris. Il finale rimane sempre a marchio bianconero: nei pochi minuti di recupero concessi è però Portanuova a firmare la manita della Vecchia Signora con un’ottima doppietta che mette in scacco la difesa del Novara. Il triplice fischio finale consacra il 5-0 finale: un buon punto di partenza per Pirlo in vista dell’avvio della nuova stagione.

IL TABELLINO

Juventus-Novara 5-0

Reti: 20’ Ronaldo 10’ st Ramsey 21’ st Pjaca

Juventus Szczesny (1’ st Buffon); Danilo (17’ st Rugani), Bonucci (1’ st Demiral), Chiellini (1’ st Pellegrini); Cuadrado (17’ st Portanova), McKennie (1’st Arthur), Rabiot (1’ st Bentancur), Alex Sandro (17’ st De Sciglio); Ramsey (17’ st Nicolussi Caviglia); Kulusevski (1’ st Pjaca), Ronaldo (1’ st Douglas Costa). Allenatore: Pirlo A disposizione: Pinsoglio, Vrioni.

Novara (4-3-2-1): Lanni; Pagani (66′ Lorenzi), Bellich (46′ Lamanna), Bove (66′ Pogliano), Cagnano; Nardi (46′ Hrkać) (66′ Bianchi), Collodel (80′ Spitale), Schiavi (66′ Zunno); Cisco (66′ Buzzegoli), Panico (66′ M. Tordini); Bortolussi (46′ Gonzalez). Allenatore Banchieri. A disposizione: Ujkaj, Marricchi, Spada, N. Tordini, Baldi, Pinotti.

