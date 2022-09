Video/ Juventus Salernitana (2-2) gol ed highlights: caos nel finale! (Serie A)!

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA (2-2): SUCCEDE DI TUTTO

Una gara che farà parlare per molto tempo quella tra Juventus e Salernitana, per i presunti errori arbitrali e non solo. Due rigori, ma soprattutto un gol annullato al 97′ che ha messo d’accordo quasi tutti gli esperti: non era fuorigioco attivo di Leonardo Bonucci quello sul gol di Arek Milik, in grado di portare avanti la Juve proprio in extremis. Andando con ordine, la Salernitana parte forte a Torino e si porta avanti al 19′ con Candreva. Mazzocchi riceve un cross dalla destra, Cuadrado sbaglia il tempo di intervento, va completamente a vuoto e perde il giocatore avversario che è bravissimo ad entrare in area e a saltare McKennie, mettendo la palla sul secondo palo. Il sinistro in mezzo viene sfruttato bene da Candreva, che si avventa sulla palla e la mette in rete per lo 0 a 1. Nei tre minuti di recupero della prima frazione di gara, la squadra di Nicola trova il doppio vantaggio. Piatek tenta il tiro cadendo ma Bremer sfiora con il braccio. Marcenaro, dopo un silent check, decide di rivederla al Var e di assegnare il calcio di rigore. A batterlo ci pensa proprio Piatek, che spiazza Perin.

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA: CHE FINALE A TORINO

Nel secondo tempo di Juventus Salernitana succede di tutto. Al 51′ segna Bremer, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il difensore arriva da dietro e insacca di testa. Al 91′ Vilhena stende in area Alex Sandro. L’arbitro ha dubbi e assegna il calcio di rigore: sul dischetto va Bonucci che sbaglia per poi segnare sulla ribattuta. Al 97′ Milik mette in rete la palla del 3 a 2. Il polacco segna di testa da calcio d’angolo, prendendo anche il secondo giallo dopo essersi tolto la maglia. Marcenaro corre però al Var per valutare la posizione di Bonucci sul gol. Il difensore, in posizione di fuorigioco, secondo l’arbitro interferrebbe con l’azione, pur non sfiorando la palla. Una decisione che manda fuori di testa la panchina bianconera: rosso ai danni di Cuadrado, Allegri e infine Fazio. Un finale assurdo per una gara che termina 2 a 2.

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA (2-2): IL TABELLINO

Juventus-Salernitana 2-2

Reti: 19′ Candreva, 45’+3′ Piatek rig., 51′ Bremer, 90’+2′ Bonucci

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (62′ Alex Sandro); McKennie (84′ Soulé), Paredes, Miretti (62′ Fagioli); Kean (46′ Milik), Vlahovic, Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Danilo, Gatti, Rugani, Iling-Junior

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Maggiore (81′ Kastanos), Coulibaly, Mazzocchi; Piatek (60′ Botheim), Dia (81′ Bonazzoli). All. Nicola. A disp. Bradaric, Capezzi, De Matteis, Fiorillo, Gyomber, Iervolino, Motoc, Pirola, Sambia, Valencia

Arbitro: Marcenaro di Genova

