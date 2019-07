Video/ Juventus-Tottenham (2-3): gol e highlights, capolavoro di Kane! (ICC 2019)

Cinque gol e spettacolo di alto livello nel video con gli highlights di Juventus-Tottenham 2-3: l’amichevole di lusso valevole per l’International Champions Cup 2019 ha visto gli Spurs prevalere grazie all’ennesimo di colpo di genio di Harry Kane che a tempo praticamente scaduto, quando ormai sembrava che sarebbero stati i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice, ha sorpreso Szczesny con un tiro da centrocampo. Il portiere polacco, colpevolmente lontano dai pali, si è fatto scavalcare dal pallone (perso malamente da Rabiot, rimandato il centrocampista francese che non ha destato una grandissima impressione) che è così terminato in rete per la gioia degli spettatori che hanno riempito gli spalti dello stadio nazionale di Singapore, teatro della sfida che potrebbe rivelarsi un gustoso antipasto di una rivalità tra Sarri e Pochettino che potrebbe caratterizzare la prossima edizione della Champions League, sorteggi permettendo.

SPURS GIÀ PRONTI, BIANCONERI INDIETRO DI CONDIZIONE

Gli Spurs, che entreranno in azione il secondo fine settimana di agosto con l’inizio della Premier League, sono per forza di cose più avanti di condizione rispetto ai bianconeri, con la Serie A che prenderà il via due settimane di tardi. Soprattutto nelle fasi iniziali del match gli uomini di Sarri hanno faticato non poco a tenere i ritmi degli avversari che hanno recuperato un mucchio di palloni persi dai campioni d’Italia e si sono resi pericolosi sin da subito con Son. Intorno alla mezz’ora la superiorità del Tottenham si concretizza con il gol di Lamela che vanifica l’intervento di Buffon sull’ennesimo tentativo del sud-coreano Son. Nella ripresa la vecchia Signora ribalta momentaneamente la situazione con le reti di Higuain e Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese ha già affermato la sua indiscussa leadership mentre l’attaccante argentino si sta mettendo in bella mostra per chiunque voglia assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Il vantaggio della Juve dura pochissimo, gli Spurs si rimettono subito in carreggiata con Lucas Moura che su assist di Ndombele, abile a recuperare un pallone perso da De Sciglio, trafigge Szczesny (che a inizio ripresa ha preso il posto di Buffon) e ristabilisce la parità prima del capolavoro di Kane. Del resto c’è un motivo se viene considerato uno dei migliori attaccanti al mondo… Tornando in casa Juve, Sarri può stare tranquillo: Cristiano Ronaldo ha sempre quella fame di vittorie che lo ha reso il più forte e vincente di tutti, primi minuti con la maglia bianconera anche per Matthijs De Ligt che sembra già pronto a prendersi le chiavi della difesa. Il giovane campione olandese può solo imparare da gente come Chiellini e Bonucci, e anche Demiral ha enormi margini di crescita…

