Video/ Juventus U23 Alessandria (1-0): highlights e gol. Ai bianconeri basta Han

Juventus Under 23 Alessandria parte con un brivido per i grigi al decimo minuto di gioco: Zaminacchia lascia partire un bel calcio di punizione a giro che si stampa sul legno alla destra di Crisanto. Attorno al sedicesimo ancora i bianconeri pericolosi con un’iniziativa sulla corsia destra di Han, che mette in apprensione la difesa avversaria con un traversone per Frabotta, il cui mancino impegna severamente Crisanto. L’Alessandria si fa vedere in avanti un minuto dopo con Pandolfi, ma il suo tentativo si spegne in un nulla di fatto. La partita cambia con l’espulsione di Gjura al trentottesimo minuto, con tanto di rigore concesso alla Juventus Under 23 per fallo di mano del giocatore alessandrino. Dagli undici metri si presenta Han, che non fallisce ed insacca l’uno a zero bianconero. L’Alessandria non ci sta ma sulla sua strada incontra la sfortuna, quindi la traversa colpita da Sartore a fine primo tempo. Nella ripresa Chiarello cerca il destro a giro su piazzato ma manda oltre la linea di fondo. I grigi riescono a costruire potenziali occasioni da gol, una con Pandolfi di testa che spedisce fuori. La Juventus risponde col mancino di Zanimacchia, alto sopra la traversa. Poi un pimpante Sulijc alza troppo la mira con un ambizioso tiro al volo. Poco dopo Juventus Under 23 ad un passo dal bis con Carvalho, fermato sul più bello da un grande Crisante che devia col piede il tentativo del bianconero. Il portiere dell’Alessandria salva poco dopo sul rischioso tocco involontario di Akammadu verso la propria porta. Passa la Juventus.

IL TABELLINO

Juventus U23 Alessandria 1-0

Marcatore: 38′ pt. rig. Han.

Juventus Under 23: Nocchi, Muratore (20’ st. Oliveira Rosa), Peeters, Mulè, Zanimacchia, Di Pardo (38’ st. Gerbi), Rafia (28’ st. Selasi), Beruatto (1’ st. Beltrame), Frabotta, Han (20’ st. Mota Carvalho), Delli Carri. A disposizione: Loria, Raina, Coccolo, Toure, Stoppa. Allenatore: Fabio Pecchia.

Alessandria: Crisanto, Ponzio (1’ st. Dossena), Gilli, Castellano (16’ st. Suljic), Sartore Dos Santos (33’ st. Arrighini), Gerace, Gjura, Pandolfi (21’ st. Akammadu), Cleur (1’ st. Chiarello), Prestia, M’Hamsi. A disposizione: Valentini, Marietta, Sciacca, Cambiaso, Filip, Macchioni. Allenatore: Cristiano Scazzola.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari (Agostino e Biffi).

Espulso: 36’ pt. Gjura (A).

Ammoniti: 9’ pt. Prestia (A), 21’ pt. Castellano (A), 23’ pt. Beruatto (J), 23’ pt. Gjura (A), 31’ pt. Gilli (J), 24’ st. Peeters (J).

