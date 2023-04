Video/ Juventus U23 Arzignano (0-1) gol e highlights: Bordo stende la Juve (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS U23 ARZIGNANO: JUVE KO!

A pochi giorni dalla cocente delusione per aver perso la finale di Coppa Italia riservata alle squadre che partecipano al campionato di Serie C, la Juventus NextGen si inchina all’Arzignano Valchiampo che espugna il Moccagatta di Alessandria per 1 a 0 e si qualifica per i play-off con una giornata d’anticipo, anche se il piazzamento obbligherà i giallocelesti a disputare anche i turni preliminari.

Gli spareggi restano un obiettivo alla portata dei bianconeri che sabato prossimo dovranno battere a tutti i costi la Virtus Verona e scavalcare almeno una tra Renate e Pergolettese.

Tuttavia la tentazione di andare in vacanza già a fine aprile potrebbe indurre i ragazzi di Brambilla a giocare con il freno a mano tirato, visto che – statistiche alla mano – solamente il Cosenza è riuscito a salire in Serie B nel 2018 partendo dagli spareggi intergirone.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS U23 ARZIGNANO 1-0, LA CRONACA

Il gol che ha deciso la contesa porta la firma di Bordo che alla mezz’ora viene servito da Barba, si accentra e fa partire un tiro che si infila all’angolino. Sulle ali dell’entusiasmo, i ragazzi di Bianchini – protagonisti di una stagione da incorniciare, per una neopromossa – vanno a caccia del raddoppio con Fyda che non trova la porta.

I padroni di casa provano a reagire con Cudrig che obbliga Saio a timbrare il cartellino, prima dell’intervallo ci prova Sekulov ma la conclusione del giocatore di origini macedone si spegne sul fondo. Nella ripresa sale in cattedra anche Yildiz – che a inizio gara aveva ricevuto una violenta pallonata in faccia – ma nemmeno il turco riesce a pareggiare i conti. Nel finale accade di tutto: Pecorino scheggia la traversa, in contropiede Grandolfo non la chiude e poi sbaglia anche un calcio di rigore facendosi ipnotizzare che respinge il tiro dagli undici metri del numero 9, vanificando gli sforzi di Tremolada che era stato bravissimo a conquistarselo. I tre punti vanno comunque all’Arzignano, la Juve U23 scivola al dodicesimo posto.

