Video/ Juventus U23 Lecco (1-0) gol e highlights: Soulé regala la vittoria (Serie C)

VIDEO JUVENTUS U23 LECCO 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce 1-0 Juventus U23 Lecco. Nella gara valevole per la 13^ giornata di andata del girone A di Serie C, a conquistare i tre punti è la squadra bianconera, decisivo il gol di Soulé, come possiamo vedere nel video degli highlights. Grazie al successo contro il Lecco, la Juventus U23 torna a vincere dopo 4 turni e si porta a 18 punti in classifica, occupando la zona play-off. Per il Lecco continua il periodo poco felice, con i tre punti che mancano dal 9 ottobre, in occasione della vittoria sul Padova. Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match. Il primo tempo inizia con una fase di studio. La gara è piuttosto equilibrata, ma si fa leggermente preferire la Juventus U23, la quale adotta un atteggiamento più propositivo.

Al 4′ la prima sortita offensiva dei bianconeri. Aké ci prova con una conclusione dal limite che viene murata. La Juventus U23 continua a spingere e al 14′ Pissardo ferma con le mani un retropassaggio di Marzorati: punizione a due in area. Soulé tocca per Minetti, ma la conclusione è alta. Al 18′ il Lecco si fa vedere dalle parti dell’area di rigore di casa. Tocco di Iocolano per Morisini, che da buona posizione conclude alto. Al 22′ ancora ospiti pericolosi. Punizione dal limite calciata direttamente in porta da Iocolano che centra in pieno la traversa. Al 42′ arriva il vantaggio della Juventus. Soulé con un preciso sinistro a giro porta in vantaggio i padroni di casa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0.

VIDEO JUVENTUS U23 LECCO 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Lecco è chiamato alla reazione, ma i lombardi sembrano aver accusato il gol subito a pochi minuti dalla fine della prima frazione. La Juventus U23 prova quindi a sfruttare il momento, e al 50′ va vicina al raddoppio. Punizione pennellata di Minetti verso il centro, Stramaccioni va alla battuta di testa, ma Pissardo con un volo miracoloso salva il Lecco dal doppio svantaggio, si resta sull’1-0.

I lombardi provano a rialzare la testa al 64′. E’ ancora Iocolano a provarci, ma la sua conclusione trova l’ottima risposta di Anzolin, bravo a sbarrargli la strada. Al minuto 67 è ancora il Lecco a rendersi pericoloso. Diagonale insidioso di Tordini che fa la barba al palo. A interrompere il momento positivo dei lombardi è Aké al 69′. Il difensore bianconero interrompe un’azione del Lecco e parte in coast to coast, arriva al limite dell’area e calcia, con la palla che termina di poco alta. La gara si chiude con la vittoria della Juventus U23 con il risultato di 1-0.

VIDEO JUVENTUS U23 LECCO 1-0: IL TABELLINO

RETI: 43′ Soulé (J).

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Akè, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti (84′ Leone), Palumbo (59′ Nicolussi Caviglia), Sersanti; Soulè (85′ Cudrig); Pecorino, Da Graca (59′ Sekulov). A disp. Garofani, Daffara, Leo, Fiumanò, Compagnon, Zuelli. All. Zauli.

LECCO (4-3-3): Pissardo; Celjak, Marzorati (61′ Merli Sala), Battistini, Enrici; Morosini (61′ Tordini), Kraja, Masini; Iocolano, Mastroianni (84′ Petrovic), Zambataro. A disp. Ndiaye, Galli, Lora, Lakti, Ganz, Purro, Di Munno, Sparandeo, Buso. All. Zironelli.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco.