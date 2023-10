Video/ Juventus U23 Perugia (0-2) gol e highlights: Vazquez e Kouan! (Serie C, 9^ giornata, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 PERUGIA (0-2): LA PARTITA

Il Perugia torna al successo e lo fa in modo decisamente convincente in casa della Juventus U23 NextGen: 0-2 il risultato finale del match disputato al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria e deciso a cavallo tra il primo e il secondo tempo. A partire meglio erano stati proprio gli umbri di mister Francesco Baldini, vicini al gol al 3′ con Vazquez e Matos e ancora con Kouan al 16′: nel mezzo una chance bianconera con Mancini e l’uscita anzitempo dal campo di Poli per infortunio. Poi, dopo che Hasa e Muharemovic si erano resi pericolosi, era proprio il difensore bosniaco a causare all’ultimo respiro il penalty che Vazquez realizzava con freddezza al minuto 47.

Incassato il colpo, la formazione torinese rientrava in campo un po’ svagata e così già al minuto 52 consentiva ai biancorossi di mettere il punto esclamativo sulla contesa: bel cross di Paz e Kouan di testa insaccava in bello stile per il raddoppio. La contesa, di fatto, finiva lì: pur con oltre 40′ da giocare ancora, la china da risalire per i ragazzi di Massimo Brambilla era impervia e anzi al 56′ era Matos a sfiorare addirittura il tris. Fino al triplice fischio del direttore di gara si assisteva a un possesso palla juventino e, va detto, a qualche volenterosa iniziativa che però non impensieriva mail il portiere ospite Furlan (bel tiro di Hasa al 72′. Così, con questa vittoria, il Perugia sale a quota 17 e avvicina la capolista Torres, fermata sul pari dal Pontedera, mentre la Juventus U23 NextGen arranca ancora e adesso è sedicesima con 7 punti (ma avendo disputato solo otto gare).

VIDEO GOL JUVENTUS U23 PERUGIA (0-2): IL TABELLINO

Juventus U23: Daffara, Savona, Poli (dal 8′ pt Stivanello), Muharemovic, Perotti (dal 13′ st Mbangula), Comenencia, Hasa, Salifou (dal 36′ st Maressa), Turicchia (dal 35′ st Ntenda), Mancini (dal 13′ st Anghelè), Guerra. A disposizione: Scaglia, Citi, Doratiotto, Rouhi, Valdesi. Allenatore: Massimo Brambilla.

Perugia: Furlan, Paz (dal 42′ st Cudrig), Angella, Vulikic, Bozzolan (dal 42′ pt Cancellieri), Torrasi (dal 1′ st Iannoni), Bartolomei, Kouan, Seghetti (dal 17′ st Lisi), Vazquez, Matos (dal 17′ st Ricci). A disposizione: Abibi, Acella, Bezziccheri, Giunti, Mezzoni, Morichelli, Souare. Allenatore: Francesco Baldini.

Reti: al 45’+2 pt Vazquez F. (P) , al 7′ st Kouan (P).

Ammonizioni: al 36′ pt Salifou (J), al 13′ pt Bozzolan (P), al 3′ st Angella (P), al 15′ st Iannoni (P), al 27′ st Paz (P).

