Video/ Juventus U23 Pineto (2-2) gol e highlights: Volpicelli la riprende nel finale (9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 PINETO: SINTESI

Pari spettacolo tra Juventus U23 e Pineto. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Volpicelli calcia, respinge Poli. Savona taglia il campo e calcia, tentativo con poca convinzione. Hujisen prova di testa, conclusione debole. Sono trascorsi quindici minuti, gara equilibrata. Muharemovic prova l’azione personale ma finisce nel commettere fallo in attacco. Iniziativa personale di Gambale, il suo cross è fuori misura. Savona parte da solo e crossa, la sfera termina fuori. Volpicelli prova su punizione, sfera allontanata dall’area. Bellissima giocata di Yildiz che serve Guerra, sfera per Damiani che spreca una grandissima occasione. Volpicelli ci prova da centrocampo, Daffara si salva. Termina la prima frazione di gara.

Volpicelli ci prova con il sinistro, Daffara allontana. Yildiz serve in grande pallone a Guerra, da solo contro Tonti non riesce a superarlo! Guerra! Juventus in vantaggio! Colpo di testa per il meritato vantaggio dei bianconeri. Borsoi serve Volpicelli, Daffara blocca senza problemi. Quindici minuti alla fine, Juventus sempre avanti. Njambè! Pareggia il Pineto! Un tiro-cross che si insacca alle spalle di Daffara. Salifou calcia, Tonti blocca senza problemi. Tonti stende Anghelè, rigore per la Juventus! Yildiz si presenta sul dischetto e non sbaglia! Rigore un minuto dopo per il Pineto! Fallo ai danni di Ingrosso! Volpicelli calcia e fissa il match sul pari!

IL TABELLINO DI JUVENTUS U23 PINETO

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara G., Huijsen D., Poli F. (dal 28′ st Stivanello R.), Muharemovic T., Savona N., Palumbo M. (dal 42′ st Anghele L.), Damiani S. (dal 23′ st Comenencia L.), Nonge Boende J. (dal 23′ st Salifou D.), Turicchia R., Yildiz K., Guerra S.. A disposizione: Crespi G. M., Scaglia S., Cerri L., Iocolano S., Mancini T., Maressa T., Mulazzi G., Ntenda J., Perotti C., Stramaccioni D., Valdesi A.

PINETO: Tonti A., Villa L. (dal 15′ st Evangelisti N.), De Santis S., Ingrosso G., Baggi F. (dal 29′ st Njambe M.), Lombardi L. (dal 15′ st Chakir A.), Germinario G., Amadio S., Teraschi M. (dal 41′ pt Borsoi M.), Volpicelli E., Gambale D.. A disposizione: Grilli M., Mercorelli S., Della Quercia R., Foglia M., Iaccarino P., Macario G., Marafini A., Ruggiero M.

Reti: al 11′ st Guerra S. (Juventus U23) , al 45’+5 st Yildiz K. (Juventus U23), al 33′ st Njambe M. (Pineto) , al 45’+7 st Volpicelli E. (Pineto) .

Ammonizioni: al 43′ pt Poli F. (Juventus U23), al 30′ st Salifou D. (Juventus U23), al 45’+1 st Turicchia R. (Juventus U23) al 21′ pt Villa L. (Pineto), al 40′ pt Teraschi M. (Pineto), al 45’+3 st Tonti A. (Pineto).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 PINETO













