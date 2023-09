DIRETTA JUVENTUS U23 RECANATESE/ Video streaming tv: partita inedita (Serie C, 27 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 RECANATESE: TESTA A TESTA

Studiando la diretta di Juventus U23 Recanatese possiamo notare che questa sarà una sfida inedita: come già detto più volte all’inizio di questo campionato, la Juventus Next Gen si trova per la prima volta ad affrontare il girone B di Serie C essendo sempre stata impegnata nel girone A, ma poi del resto bisogna anche ricordare che la Recanatese era una neopromossa nella passata stagione, e quel campionato di seconda divisione lo ha affrontato appunto nel girone B. Spicca però un testa a testa del quale possiamo parlare, e riguarda i due allenatori: Massimo Brambilla e Giovanni Pagliari si sono incrociati nel dicembre 2018, negli ottavi di Coppa Italia Primavera.

Era un Atalanta Perugia: la giovane Dea, allenata da Brambilla, si era imposta con un netto 4-0 passando il turno, e confermando l’ampio pronostico a suo favore. Nel primo tempo avevano segnato Enrico Del Prato e Antonio Gomes; nella ripresa avevano rifinito Caleb Okoli e Lorenzo Babbi. In campo quel giorno, per l’Atalanta Primavera, c’erano anche Dejan Kulusevski e Amad Diallo oltre a Jacopo Da Riva; ancora più incredibile però la panchina della giovane squadra orobica, che prevedeva Nadir Zortea, Andrea Colpani, Nicolò Cambiaghi e Roberto Piccoli. Niente male davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS U23 RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Recanatese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juventus U23 Recanatese, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. L’obiettivo principale sia per la Juventus Next Gen che per la Recanatese in questo match di recupero della seconda giornata del campionato di Serie C è accumulare punti e allontanarsi dalla parte bassa della classifica. La Juventus Next Gen ha ottenuto solo tre punti nelle prime quattro partite di stagione. Tuttavia, nella loro ultima gara contro l’Ancona, hanno conquistato la loro prima vittoria stagionale con i gol di Cerri e Yildiz.

Questo risultato positivo ha anche evidenziato la crescita di alcuni giovani talenti che sono stati già impiegati nella prima squadra di Massimiliano Allegri. Anche la Recanatese sta cercando di costruire una serie positiva, avendo ottenuto un pareggio (nell’ultimo incontro col Pontedera) e una vittoria nelle due partite più recenti. Entrambe le squadre sono determinate a uscire dalle posizioni pericolanti in classifica attraverso un risultato positivo da ottenere in questa sfida infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Salifou, Turicchia; Yildiz; Guerra, Cerri. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Meli, Mane, Longobardi, Prisco, Peretti, Ferrante, Ferretti, Raparo, Melchiorri, Sbaffo, Carpani.

JUVENTUS U23 RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











