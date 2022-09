Video/ Latina Avellino (1-0) gol e highlights: la decide un gol di Fabrizi (Serie C)

VIDEO LATINA AVELLINO: FINISCE 1-0

Nella quinta giornata di Serie C, il Latina ha ospitato in casa l’Avellino. Varie le buone occasioni fin dai primi minuti, ma il gol è arrivato solamente al 42′, con Fabrizi. Al 9′ va vicinissimo al vantaggio il club ospite, con un sinistro dalla distanza di Ceccarelli all’incrocio dei pali. Grandissimo intervento di Cardinali a togliere la palla che sembrava destinata alla rete. Al 22′ è Tessiore a sfiorare il vantaggio: cross di Sannipoli sul secondo palo, ci arriva proprio il capitano che riesce a calciare ma trova un rimpallo sfavorevole. Al 27′ Trotta va giù in area di rigore, ma era in fuorigioco. Al 42′, ecco il gol. Sul cross di Sannipoli, devia Auriletto: Fabrizi si inserisce tra Aya e Marcone e tocca il pallone mettendolo in rete.

LATINA AVELLINO: DECIDE IL GOL DI FABRIZI

Nel secondo tempo di Latina Avellino, fa bene il club ospite. Prima spreca una buona occasione Casarini, al 47′, e poi lo stesso giocatore colpisce anche un palo al 71′ con una conclusione di sinistro. Qualche minuto dopo Ricciardi entra in area dalla destra, serve Trotta ma De Santis chiude bene e salva tutto. Sul finale qualche altra buona azione ma nessuna palla gol che regali il pari all’Avellino: termina dunque 1 a 0 con il gol di Fabrizi.

VIDEO LATINA AVELLINO 1-0: IL TABELLINO

LATINA AVELLINO 1-0

MARCATORE: Fabrizi 42’

AMMONITI: Tessiore (L), Ceccarelli (A), Fabrizi (L), Di Livio (L), Carissoni (L), Sannipoli (L), Tonti (L, non dal campo), Cardinali (L), Matera (A).

LATINA (3-5-2): Cardinali, De Santis, And. Esposito, Giorgini; Tessiore (dall’85’ Riccardi), Di Livio (dal 69’ Bordin), Amodio, Sannipoli, Carissoni; Carletti (dal 76’ Margiotta), Fabrizi. A disposizione: Giannini, Tonti, Barberini, Celli, Di Mino, Nori, Rossi, Cortinovis. All. D. Di Donato

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto (dal 76’ Tito); Casarini (dall’89’ Murano), Matera, Dall’Oglio (dal 76’ Garetto); Ceccarelli (dall’89’ Guadagni), Trotta (dal 76’ Gambale), Russo. A disposizione: Pane, Pizzella, Illanes, Franco, Maisto, Micovschi. All. R. Taurino

