Video/ Latina Benevento (0-0) highlights: reti bianche al Francioni (18 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS LATINA BENEVENTO: LA SINTESI

Latina e Benevento si dividono la posta in palio dopo un match che ha regalato emozioni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Marotta calcia dal limite dell’area, palla che si spegne sul fondo. Berra del Benevento è il primo ammonito della gara. Latina pericoloso! Di Livio in mezzo per Fabrizi, tiro a botta sicura che trova la grande risposta di El Kaouakibi. Ferrante di testa da angolo, Cardinali la mette in angolo! El Kaouakibi riceve in area ma la mette alta. Masciangelo in mezzo per Ferrante, Cardinali la mette in angolo. Azione personale di Improta che entra in area e calcia, Cardinali salva in angolo. Termina la prima frazione di gara.

Contropiede del Benevento, sprecano i campani. Karic serve per Ferrante che la mette alta! Rocchi la mette in mezzo, Marino di testa, centrale. Bel cross di Improta, Ferrante non ci arriva per questioni di centimetri. Occasione per Ferrante che calcia da due passi, grande parata di Cardinali. Karic serve Marotta, palla che termina alta! Termina il match a reti bianche.

IL TABELLINO LATINA BENEVENTO

Latina (3-5-2): Cardinali; Rocchi, Cortinovis, Marino; Serbouti (32’st Ercolano), Di Livio, Cittadino (28’st Del Sole), Riccardi, Paganini (32’st Crecco); Mastroianni (1’st Jallow), Fabrizi (18’st Fella). A disp.: Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Improta, Karic, Agazzi (15’st Pinato), Talia, Masciangelo (15’st Benedetti); Ferrante (34’st Sorrentino), Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Ciano, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Bolsius. All.: Andreoletti

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Ravera di Lodi e Moroni di Treviglio. Quarto ufficiale: Caruso di Viterbo

Note: Ammoniti Berra, Serbouti, Rocchi, Jallow, Di Donato, Marino. Minuti di recupero 2’pt e 4’st

