Diretta/ Latina Benevento, streaming video tv: le squadre cercano riscatto (Serie C, 18 dicembre 2023)

DIRETTA LATINA BENEVENTO, PERIODI COMPLICATI

La diretta Latina Benevento, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I neroazzurri sono reduci da un pareggio con la Turris per 1-1 che quantomeno ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive, entrambe per 2-0, prima contro il Pescara e successivamente col Sorrento.

Il Benevento ha vinto solamente una delle ultime cinque vale a ire il 2-1 inflitto al Monterosi Tuscia. Per il resto solamente delusioni, con il pari col Giugliano di metà novembre che era stata solo la punta dell’iceberg, successo col Monterosi a parte. Infatti sono poi arrivate tre sconfitte, tutte senza siglare nemmeno un gol contro Monopoli, Juve Stabia e Avellino nel derby campano.

LATINA BENEVENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Latina Benevento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Latina Benevento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LATINA BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Latina Benevento vedono la squadra di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Cardinali, difesa a tre composta da Cortinovis, Rocchi e Serbouti. A centrocampo, da destra verso sinistra, De Santis, Riccardi, Perseu e Paganini. Ercolano e Del Sole giocheranno alle spalle di Mastroianni.

Il Benevento rispondono col 3-5-2. Tra i pali Paleari, pacchetto arretrato con El Kaouakibi, Capellini e Berra. Gli esterni saranno Improta e Benedetti mentre a centrocampo Karic, Talia e Agazzi a chiudere il reparto. In attacco tandem offensivo Bolsius e Ferrante.

LATINA BENEVENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Latina Benevento danno favorita la squadra ospite a 2.35. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 2.87 mentre il pareggio a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.45 contro l’1.45 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.67.

