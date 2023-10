Video/ Latina Monopoli (3-2) gol e highlights: tris nerazzurro! (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA MONOPOLI (3-2): LA PARTITA

Il Latina vince e convince di fronte al proprio pubblico, regalando uno splendido pomeriggio ai tifosi giunti allo Stadio Domenico Francioni. Al termine della gara valida per l’ottava giornata del girone C, del campionato di Serie C, i laziali si impongono per tre reti a due contro il Monopoli. Partono fortissimo i padroni di casa, che alla mezz’ora conducono già 2-0: al 23esimo capovolgimento di fronte, con Di Livio che salta Cargnelutti e disegna un traversone perfetto sulla testa del solito Mastroianni. Rete da bomber puro. Passano appena 6 minuti, ed arriva anche il raddoppio: Del Sole passa in mezzo a due con una magia e fa partire un mancino chirurgico che supera Perina e si accomoda in rete. Perla meravigliosa.

I biancoverdi provano ad alzare il baricentro, ma al 35esimo vengono nuovamente puniti: Cittadino disegna una traiettoria imprendibile per Perina, direttamente da calcio di punizione. Perla meravigliosa che si incastona sotto il sette, da oltre venti metri. Nel secondo tempo il Latina va più volte vicino al raddoppio grazie alle invenzioni di Del Sole e Cittadino, che vogliono regalarsi la doppietta, ed il Monopoli sembra ormai uscito dal campo. Negli ultimi 5 minuti, però, un’incredibile reazione d’orgoglio rischia di riaprire improvvisamente il match: la doppietta di Starita, infatti, spaventa i nerazzurri e alimenta il rimpianto dei pugliesi.

VIDEO GOL LATINA MONOPOLI (3-2): TABELLINO

LATINA: Cardinali M., Cortinovis F., Rocchi G., Di Renzo G., Crecco L., Di Livio L. (dal 42′ st Polletta R.), Cittadino A. (dal 26′ st Biagi S.), Paganini L., Del Sole F. (dal 14′ st Ercolano E.), Mastroianni F. (dal 14′ st Fabrizi L.), Fella G. (dal 26′ st Jallow S.). A disposizione: Bertini T., Vona M., De Santis E., Gallo S., Marino A., Perseu F., Serbouti A.

MONOPOLI: Perina P., Ferrini M., Cargnelutti R., Fazio P., Viteritti O. (dal 1′ st Cristallo C.), Vassallo F., Iaccarino G., Borello G. (dal 1′ st Riccardi P.), Starita E., D’Agostino G. (dal 33′ st Peschetola L.), Santaniello E. (dal 1′ st De Santis M.). A disposizione: Alloj E., Botis N., Angileri A., Dibenedetto V., Fornasier M., Hamlili Z., Mazzotta M., Simone G., Spalluto S.

Reti: al 23′ pt Mastroianni F. (Latina) , al 29′ pt Del Sole F. (Latina) , al 35′ pt Cittadino A. (Latina), al 40′ st Starita E. (Monopoli) , al 45’+2 st Starita E. (Monopoli) . Ammonizioni: al 24′ st Fabrizi L. (Latina), al 29′ st Rocchi G. (Latina), al 45’+3 st Ercolano E. (Latina) al 41′ pt Iaccarino G. (Monopoli), al 8′ st De Santis M. (Monopoli), al 18′ st Borello G. (Monopoli), al 19′ st Cristallo C. (Monopoli), al 23′ st Fornasier M. (Monopoli). GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA MONOPOLI

