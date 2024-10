VIDEO MESSINA MONOPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Franco Scoglio le squadre di Messina e Monopoli non si fanno del male senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoverdi iniziano bene la partita affacciandosi subito in avanti verso il 14′ con una conclusione di Battocchio parata in angolo da Kapikas.

Video Foggia Catania (2-2)/ Gol e highlights: Di Gennaro pareggia nel recupero! (Serie C 20 ottobre 2024)

I minuti passano ed i giallorossi crescono replicando con una chance non capitalizzata in acrobazia da Petrungaro al 29′ a causa della parata in corner effettuata da Vitale mentre al 37′ mister Modica si vede costretto a sostituire Anatriello con Mamona per colpa di un infortunio. Nel secondo tempo i siciliani ci riprovano con Petrungaro sebbene il suo tentativo venga fermato sulla linea da Cristallo al 47′ ed il Gabbiano effettua a sua vola un cambio per infortunio inserendo De Risio al posto di Cascella già al 49′.

Video Padova Feralpisalò (0-0)/ gol e highlights: chance sprecata (Serie C 20 ottobre 2024)

Nel finale il subentrato Mamona chiama in causa Vitale al 63′ e dall’altra parte Yeboah opta per il tiro invece di passare la sfera ad un compagno posizionato in una posizione più favorevole al 71′, guadagnando solo un corner. I pugliesi non trovano il colpaccio neppure con Grandolfo all’81’ ed i biancoscudati centrano la traversa all’84’ con Ortisi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Rosario Luongo, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Garofalo al 56′ da un lato, Yabre al 28′, Scipioni al 45’+2′, Cascella al 54′ dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno di campionato permette al Messina di raggiungere quota 9 mentre il Monopoli si porta a 18 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

Video Milan Futuro Legnago (1-3)/ Gol e highlights: blackout rossonero (Serie C 20 ottobre 2024)

VIDEO MESSINA MONOPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS