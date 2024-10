VIDEO LATINA ALTAMURA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Team Altamura vince in trasferta per 2 a 0 sul campo del Latina come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre si affrontano subito a carte scoperte e si studiano anche tramite un botta risposta fra il tiro di Bocic deviato in angolo da De Santis al 5′ ed il colpo di testa di Palermo bloccato da Zacchi al 7′.

I minuti passano ed i Leoni Alati insistono calciando alto non di molto con Crecco al 21′, oltre a forzare poi Pane alla parata su Riccardi verso il 27′. Nel secondo tempo i nerazzurri ci riprovano mettendo di nuovo in campo tutta l’aggressività agonistica che li aveva contraddistinti anche nella frazione di gioco precedente ma sprecano un paio di chances con Ciko al 55′.

I Leoni invece rimangono compatti e spezzano l’equilibrio iniziale al 55′ grazie al gol siglato da Leonetti, ben assistito da Rolando. Nel finale le cose si complicano ulteriormente per i Pontini rimanendo in inferiorità numerica dal 70′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Bocic, colpevole di un fallo da ultimo uomo, ed i biancorossi ne approfittano per raddoppiare in modo definitivo con D’Amico, su assist di Minesso, all’82’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione AIA di Taurianova, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Crecco al 30′, Petermann al 40′, Riccardi al 42′ ed Improta al 74′ da un lato, Palermo al 42′ e Mane al 57′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa in questo decimo turno di campionato permettono al Team Altamura di toccare quota 10 nella classifica del girone C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Latina, che restano appunto bloccati a 7 punti.

