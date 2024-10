DIRETTA MESSINA MONOPOLI: DOPO UN DOPPIO PAREGGIO

Aspettiamo le ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, quando avrà inizio la diretta Messina Monopoli per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C. Nella scorsa giornata, curiosamente entrambe le squadre hanno pareggiato per 1-1: il Messina sul campo dei cugini del Trapani nel derby siciliano, il Monopoli invece con il medesimo punteggio ha diviso la posta nella partita casalinga che vedeva i pugliesi ospitare il Crotone.

Video Monopoli Crotone (1-1)/ Gol e highlights: Angileri risponde a Di Pasquale! (Serie C 12 ottobre 2024)

Tuttavia dobbiamo anche evidenziare che alla diretta Messina Monopoli arrivano senza dubbio meglio gli ospiti, forti di una ottima prima parte di stagione che ha già portato 17 punti in classifica per i pugliesi, che sono in piena corsa per il primo posto e quindi la promozione. Gli obiettivi rischiano invece di essere più modesti per il Messina, che con appena 8 punti al proprio attivo dovrà pensare innanzitutto alla salvezza. Obiettivi diversi ma altrettanto importanti, la posta in palio sarà quindi già alta nella diretta Messina Monopoli…

Diretta/ Monopoli Crotone (risultato finale 1-1): Angileri pareggia subito! (Serie C, 12 ottobre 2024)

MESSINA MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tifosi e appassionati ormai lo sanno molto bene: Sky Sport è la ‘casa’ della Serie C anche nel campionato 2024-2025 e di conseguenza i suoi canali saranno il punto di riferimento anche per la diretta tv Messina Monopoli. Inoltre, sempre tramite abbonamento, Sky Go oppure la piattaforma di Now Tv garantiranno la diretta Messina Monopoli streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA MONOPOLI

Scopriamo adesso cosa ci dicono le probabili formazioni per la diretta Messina Monopoli. Giacomo Modica potrebbe schierare i padroni di casa siciliani secondo il modulo 4-3-3: retroguardia a quattro davanti al portiere Krapikas formata da Lia, Rizzo, Manetta e Morleo da destra a sinistra; un trio invece a centrocampo, dove i titolari del Messina potrebbero essere Frisenna, Di Palma e Garofalo, con Anzelmo che è squalificato; infine, nel tridente d’attacco messinese ecco Petrungaro a destra e Pedicillo a sinistra per affiancare il centravanti Anatriello.

Diretta/ Trapani Acr Messina (risultato finale 1-1): pareggia Udoh al 93'! (Serie C, 11 ottobre 2024)

La risposta degli ospiti del Monopoli e del loro allenatore Alberto Colombo deve fare i conti con alcune assenze, nel modulo 3-5-2 ipotizziamo Viteritti, Angileri e Cristallo nella difesa a tre davanti al portiere Vitale; nel folto centrocampo a cinque ecco Valenti a destra e Pace a sinistra, con Bulevardi perno centrale e le due mezzali Battocchio e Scipioni; infine, Bruschi e Vazquez dovrebbero essere i due titolari nell’attacco del Monopoli.

OSPITI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Per chiudere la presentazione della diretta Messina Monopoli, analizziamo anche il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti pugliesi potrebbero essere favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria casalinga del Messina varrebbe 3,35 volte la posta in palio sul segno 1.