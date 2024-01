Video/ Latina Monterosi Tuscia (1-0) gol e highlights: ci pensa Fella! (Serie C, 19 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA MONTEROSI TUSCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Latina supera il Monterosi Tuscia per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Romondini partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 13′ con una conclusione larga di poco provata da Silipo. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Fontana perdono prematuramente per infortunio Marino, sostituito da Crecco già al 34′.

I biancorossi si rifanno vedere in avanti intorno al 37′ quando Vano manda la sfera fuori di pochissimo con un colpo di testa impreciso. Nel secondo tempo i nerazzurri ricominciano con lo spirito giusto ed i loro sforzi vengono premiati al 52′ riuscendo infatti a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Fella, bravo a colpire in acrobazia complice un rimpallo favorevole dopo la parata di Rigon sul colpo di testa di Riccardi. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni Alati vanno ancora vicini al possibile raddoppio sia con Rocchi che con Riccardi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Di Livio e Perseu da un lato, Vano e Piroli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 30 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monterosi Tuscia non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

Latina-Monterosi Tuscia 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Fella(L).

LATINA (3-4-3) – Fasolino; Rocchi, Marino, De Santis; Paganini, Di Livio, Perseu, Ercolano; Del Sole, Fella, Riccardi. Allenatore: Fontana.

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3) – Rigon; Bittante, Sini, Piroli, Di Renzo; Parlati, Tolomello, Verde; Silipo, Vano, Di Francesco. Allenatore: Romondini.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sezione di Bari).

Ammoniti: 38′ Vano(M); 40′ Di Livio(L); 48′ Piroli(M); 90’+4′ Perseu(L).

