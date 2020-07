Video/ Lazio Brescia (2-0): highlights e gol. Immobile verso la Scarpa d’Oro

La Lazio vince con un secco 2-0 contro un Brescia già retrocesso ma mai domo. La squadra di Diego Lopez non ha comunque rinunciato a rendersi pericolosa e a giocarsi la partita, e soprattutto nel primo tempo la Lazio ha fatto fatica a trovare gli spazi giusti per colpire. Le parate di Andrenacci hanno fatto il resto per limitare il passivo per le Rondinelle. La Lazio ha trovato comunque repentinamente il vantaggio con Correa, che al 17′ ha sfruttato un assist di Immobile e si è liberato bene al tiro in area di rigore avversaria. Dall’altra parte il Brescia ha creato pericoli con Torregrossa di testa, ma Andrenacci a sua volta ha detto no a Luis Alberto. Nella ripresa Lazio più vivace, Milinkovic-Savic sfiora per due volte il raddoppio di testa ma è soprattutto Ciro Immobile a cercare il gol che può valere la Scarpa d’Oro e il titolo di capocannoniere. Il laziale trova il guizzo giusto grazie a un assist di Correa, poi si vede negata la doppietta da Andrenacci e dal palo, mentre Luis Alberto coglie la traversa calciando a colpo sicuro. Il risultato comunque è in cassaforte, ora la Lazio cercherà al San Paolo l’ultima vittoria per quello che può essere ancora un secondo o un terzo posto in classifica, considerando che all’ultima giornata c’è Atalanta-Inter.

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi commenta la vittoria della Lazio e i record di Immobile con uno sguardo al futuro: “Titolo dei cannonieri e Scarpa d’Oro sarebbe un grandissimo traguardo per Ciro Immobile. Vedremo quello che succederà, ma sarebbe un premio per tutti. Ha battuto tutti i record, stasera ha trovato Andrenacci in grandissima serata. Non credo che la pressione lo abbia condizionato, manca una partita, vedremo cosa succede. Oggi a volte ci siamo intestarditi, poi avevamo un avversario retrocesso ma che ha fatto una buona gara. I ragazzi hanno vinto la Supercoppa, hanno fatto tantissimi record. Devo dire solo grazie per quello che ci hanno messo. Sappiamo che il prossimo anno sarà molto più difficile, dobbiamo migliorarci. Dovremo fare qualcosa, Tare sa benissimo cosa fare“. Diego Lopez conferma la sua presenza a Brescia anche nella prossima stagione, a caccia del ritorno immediato nella massima serie: ““Si va avanti insieme, io lo ripeto ancora, sono venuto sapendo che c’era la possibilità di retrocedere, sono venuto con molta voglia e fiducia. Ho fatto il massimo, non è bastato: ma credo che si possa far bene insieme per cercare di riportare subito il Brescia in Serie A”.

VIDEO LAZIO BRESCIA, HIGHLIGHTS E GOL





