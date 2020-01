Video/ Lazio Cremonese (4-0): highlights e gol. Che poker per Inzaghi! (Coppa Italia)

La Lazio raggiunge il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia, pronta a sfidare i detentori del trofeo allo stadio San Paolo nel prossimo match della competizione. Nella quale la Lazio si presentava da detentrice, riuscendo a giocare senza problemi, anche se la prima occasione da gol ce l’hanno avuta i grigiorossi con una rasoiata di Deli. Come si vede nel video di Lazio Cremonese, al 12′ passa però in vantaggio la Lazio con un cross dalla sinistra di Jony che viene smanacciato da Agazzi sui piedi di Patric, che sigla il vantaggio essendosi inserito bene in area. Ancora Deli pericoloso con Proto che devia con la punta delle dita una sua conclusione, quindi arriva il raddoppio laziale al 26′. Stesso copione con cross dalla sinistra di Jony, i centrali grigiorossi si addormentano e Parolo scavalca Agazzi. Il portiere della Cremonese si infortuna nell’occasione, taglio alla gamba e Ravaglia entra al suo posto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia il copione, viene ammonito Luiz Felipe, quindi al 13′ Bastos viene cinturato da Antonio Caracciolo: calcio rigore e ammonizione per il calciatore ospite, dal dischetto non sbaglia Immobile che realizza il suo gol numero 109 con la maglia della Lazio. Simone Inzaghi dà ampio spazio alle seconde linee, con i due Anderson, André e Djavan, che prendono il posto di Luiz Felipe e Cataldi, mentre Minala sostituisce Immobile. C’è comunque il tempo per il poker laziale, con una punizione del solito Jony che trova pronto Bastos a centro area, stacco di testa dell’angolano e gol del 4-0 che chiude la contesa, con la Lazio con la coccarda sul petto che dimostra di avere ancora voglia di onorare la Coppa Italia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LAZIO CREMONESE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA