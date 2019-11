Diretta Lazio Cluj/ Streaming video Tv8: è dentro o fuori (Europa League)

Lazio Cluj, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 in diretta presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Ultima spiaggia per i biancocelesti che nella competizione vedono le possibilità di qualificazione appese a un filo. Serviranno due vittorie, contro i romeni e nell’ultimo impegno contro il Rennes, ma al tempo stesso sarà anche necessario che il Celtic batta il Cluj in Romania all’ultima giornata della fase a gironi. Improbabile ma non impossibile, la squadra di Simone Inzaghi proverà innanzitutto a vincere per riscattare anche le amarezze patite contro gli scozzesi. Il tecnico farà un massiccio turn over, con la squadra che arriva da una striscia positiva in Serie A di 5 vittorie ottenute contro Fiorentina, Torino, Milan, Lecce e Sassuolo, 15 punti che sono valsi la conquista del terzo posto in classifica. Il Cluj dalla sua ha un’occasione irripetibile per la qualificazione ai sedicesimi che sarebbe messa in cassaforte anche con un punto all’Olimpico. In campionato in Romania la squadra di Petrescu mantiene il primo posto dopo il 4-0 inflitto al Chindia Targoviste.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cluj, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre collegandosi su Tv8, ma si potrà anche seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Lazio Cluj, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. La Lazio, guidata in panchina da Simone Inzaghi, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Strakosha, Luiz Felipe, Vavro, Acerbi, Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony, Correa, Caicedo. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Proto, Patric, Bastos, Lucas Leiva, Luis Alberto, Immobile, Adekanye. Il Cluj del mister Petrescu opterà invece per un 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Arlauskis, Peteleu, Burca, Boli, Camora, Culio, Bordeianu, Djokovic, Deac, Omrani, Traoré. In panchina saranno presenti Fernandez, Butean, Cestor, Golofca, Hoban, Paun-Alexandru, Rondon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio a una quota di 4.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 6.25. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.60 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.25.



