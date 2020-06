Video/ Lazio Fiorentina (2-1): gli highlights e i gol. Inzaghi tallona la Juve

La Lazio ribalta la Fiorentina e scaccia via una crisi che dopo la sconfitta di Bergamo, in casa di nuovo ko, si sarebbe materializzata per i biancocelesti che tornano invece a -4 dalla Juventus e a +14 dalla Roma quinta, con la corsa Champions che resta comunque blindata al di là dei sogni di Scudetto. I viola devono invece continuare a guardarsi alle spalle, nonostante l’ottimo primo tempo e il gol capolavoro di Franck Ribery, che, come si vede nel video di Lazio Fiorentina, al 25′ semina il panico tra i laziali e scarica alle spalle di Strakosha. La Lazio fatica a reagire e la Fiorentina avrebbe la chance per il colpo del definitivo ko a inizio ripresa, ma prima Strakosha dice non a Castrovilli e poi la traversa nega l’eurogol a Ghezzal. La Lazio riprende coraggio, prodezza di Dragowski su Jony, poi al 21′ il portiere viola frana su Caicedo, inseritosi a centro area. E’ rigore che Immobile trasforma con freddezza. Match in bilico, la giocata decisiva la trova Luis Alberto: percussione centrale e rasoiata all’angolino sulla quale Dragowski non può arrivare. Nel finale espulso Vlahovic per una gomitata a palla lontana su Patric e il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi per proteste.

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi saluta il ritorno alla vittoria della sua Lazio: “Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, esprime le sue sensazioni a DAZN dopo la partita vinta in rimonta contro la Fiorentina: “Penso che sia una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Ci sono stati diversi contrattempi ed infortuni, devo dire grazie perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei schierati in quanto hanno avuto problemi ieri. Idem ho Vavro in panchina che si allena a ritmo ridotto da 4-5 giorni. La Fiorentina è un’ottima squadra, organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era semplice”. Beppe Iachini commenta amareggiato il ko della Fiorentina: “Non voglio dare giudizi, però ecco siamo stati un po’ penalizzati sul risultato. Siamo venuti qui a giocare con personalità, per vincere e per fare gol, anche sul vantaggio. La Lazio poi è stata brava e scaltra nello sfruttare due situazioni. C’è tanto rammarico, dobbiamo fare in modo di migliorare la fase realizzativa. Ribery per noi è un valore importante, da quando sono qui non l’ho mai avuto. Ci darà una mano, anche se è normale che non abbia i 90′. Toglierlo dal campo mi dà fastidio. Oggi anche i compagni hanno fatto un’ottima gara, dispiace tornare a casa senza punti soltanto per due episodi in cui la Lazio è stata molto cinica”.

