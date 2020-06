Diretta Lazio Fiorentina/ Streaming video DAZN: Chiesa salta l’Olimpico (Serie A)

Lazio Fiorentina, che viene diretta dal signor Fabbri, va in scena alle ore 21:45 di sabato 27 giugno e fa parte della 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Tornano in campo i biancocelesti, che ritrovano il loro stadio dopo la lunga sosta per il lockdown da Coronavirus e proseguono l’inseguimento alla Juventus. In attesa della sfida diretta di Torino, Simone Inzaghi può fregiarsi del fatto di aver battuto due volte i bianconeri in questa stagione, ma chiaramente l’obiettivo è quello di starle davanti al termine del campionato: per ora non è così e dunque questa partita è da vincere. Così anche per la Fiorentina, che però punta “semplicemente” a non farsi coinvolgere nella lotta salvezza e vuole testare le sue capacità di tornare in corsa per un posto in Europa: traguardo assolutamente lontano per il momento, anche perché alla ripresa è arrivato un deludente pareggio interno contro il Brescia, ultimo in classifica. Vedremo allora come si svolgeranno le cose nella diretta di Lazio Fiorentina; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di Serie A anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Simone Inzaghi dovrebbe affrontare Lazio Fiorentina con il consueto modulo, ma senza Luiz Felipe e Lulic: c’è Patric ad affiancare Acerbi e Stefan Radu nella difesa che protegge Strakosha, mentre sulla corsia sinistra si dovrebbe spostare Marusic anche se Jony rimane in ballottaggio, così come Jordan Lukaku. Per il resto tutto confermato, al netto delle condizioni di Lucas Leiva: senza di lui giocherà Cataldi come regista, stretto tra le due straordinarie mezzali Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. A destra spingerà Manuel Lazzari, davanti c’è naturalmente il bomber Ciro Immobile con Joaquin Correa che, al momento, è favorito su Caicedo per supportarlo partendo un passo indietro. Nella Fiorentina è squalificato l’ex Martin Caceres: Beppe Iachini conferma il 4-3-3 visto lunedì ma cambia qualcosa. Al posto dell’uruguaiano torna titolare Lirola, dall’altra parte spazio sempre a Dalbert con Milenkovic che dovrebbe affiancare German Pezzella come centrale, davanti a Dragowski. A centrocampo si va verso la conferma dell’assetto con Pulgar da playmaker e due interni come Castrovilli e Duncan; davanti, pesa tantissimo la squalifica di Federico Chiesa e dunque Riccardo Sottil è candidato a sostituirlo, ma può anche passare l’assetto con Cutrone da esterno a supporto della prima punta Vlahovic, con Ribéry che partirà largo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Lazio Fiorentina indicano nei biancocelesti la favorita per la vittoria: il segno 1 che identifica questa eventualità vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quello che avrete puntato, mentre per l’affermazione esterna dei viola il valore della vincita sale a 6,00 volte la cifra investita. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la giocata con questo bookmaker.



