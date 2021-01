Video/ Lazio Fiorentina (2-1) gol e highlights. Caicedo e Immobile a segno (Serie A)

Pur con qualche affanno, la Lazio torna alla vittoria battendo la Fiorentina grazie ai gol dei suoi attaccanti. Prova a partire forte la Fiorentina ma al primo affondo è la Lazio ad andare in gol al 6′: Acerbi calibra un cross dalla sinistra trovando la sponda aerea di Lazzari che piazza il pallone a centro area, dove irrompe Caicedo che brucia la marcatura di Pezzella e in girata porta in vantaggio i biancazzurri. All’8′ subito vicini al raddoppio gli uomini di Simone Inzaghi, Marusic sbuca su un cross di Luiz Felipe e colpisce di testa anticipando Venuti, col pallone che finisce sulla parte esterna del palo. La Fiorentina prova a reagire e impone un cambio di ritmo, al 21′ su cross teso in area laziale Castrovilli tenta un colpo di tacco all’indietro che finisce però nella disponibilità di Strakosha. Al 26′ grande filtrante di Luis Alberto per Immobile che infila Dragowski in uscita: la rete viene però annullata col VAR che rileva la posizione di fuorigioco. Al 38′ tegola per Prandelli, con Ribery a terra per un problema muscolare: al suo posto il tecnico viola inserisce in campo Eysseric. Inizio di ripresa con Patric in campo nella Lazio al posto di Luiz Felipe. La Fiorentina prova ad alzare il baricentro, quasi fatale al 24′ un retropassaggio di Patric, con Vlahovic anticipato di piede dal portiere laziale. Alla mezz’ora però è raddoppio laziale, angolo di Luis Alberto, Dragowski riesce solo a toccare e Immobile sigla il 2-0 calciando da posizione ravvicinata di potenza sotto la traversa. Al 33′ miracoloso salvataggio di testa di Milinkovic-Savic che impedisce a Castrovilli di riaprire immediatamente la partita, al 42′ però arriva un rigore per la Fiorentina: Strakosha sbaglia il rinvio e Vlahovic a centro area viene strattonato da Hoedt, ammonito nell’occasione. Vlahovic non sbaglia dal dischetto e porta sotto la Fiorentina. 5′ di recupero e ultimi assalti viola che vanno però a vuoto, con i 3 punti che restano alla Lazio.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

A commentare la vittoria della Lazio contro la Fiorentina è stato il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris: “Questione di testa. Veniamo da due partite ben fatte, ma che non abbiamo vinto. La squadra ha interpretato bene la gara con la Fiorentina, ma non siamo riusciti a chiuderla nel primo tempo. Così nel secondo tempo siamo calati. Oggi è la partita più sporca che abbiamo giocato, a maggior ragione questi tre punti sono molto importanti. Oltre a qualche punto in più in classifica, la serenità nel gestire la palla. Probabile che mancava anche vincere una partita così sporca. Immobile è un grandissimo lottatore, ha giocato come un leone. Ieri si è risparmiato nella rifinitura, ma sapevamo che avrebbe giocato. Muriqi? Oggi la scelta è stata chiara e siamo stati premiati: abbiamo deciso di mandare in campo Caicedo perché sa palleggiare più degli altri“. Nonostante la sconfitta, Cesare Prandelli ha visto una Fiorentina brillante: “Credo che oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni in trasferta. Abbiamo subito due gol evitabili, ma non abbiamo mai abbassato l’intensità, cercando sempre di recuperare il risultato. Ci è mancata la conclusione vincente, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Eysseric è stato uno dei migliori in campo, riesce sempre a trovare lo spazio giusto. Ci ha dato la qualità. Non ho messo subito la seconda punta perché la partita era ancora in equilibrio. Per chi non l’ha vista è difficile commentare questa partita. Ora c’è il Cagliari, non ho la testa libera per pensare al mercato. Le idee le abbiamo, speriamo di raggiungerle brevemente“.

