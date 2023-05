Video/ Lazio Lecce (2-2) gol e highlights: Oudin show, Milinkovic provvidenziale

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO LECCE, PAREGGIA MILINKOVIC AL 94′

Lazio Lecce, video gol e highlights della sfida valida per la 35esima giornata di campionato terminata 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Una gara che sin da subito ha dato l’idea di essere molto intesa agonisticamente con due gialli in meno di un quarto d’ora e un calcio di rigore al 23′. Infatti Maresca poco dopo il ventesimo punisce un intervento in area assegnando la massima punizione ai pugliesi. Dal dischetto va Strefezza che apre troppo l’angolo e termina sul fondo Oltre il danno, anche la beffa per il Lecce visto che al 34′ Luis Alberto pesca Immobile che dopo 8 mesi ritrova il gol davanti al proprio pubblico. Sembrava andare tutto per il meglio per i biancocelesti, ma a pochi secondi dal duplice fischio Gendrey trova al limite Oudin che piazza la sfera alle spalle di Provedel.

Il francese classe 1996 si ripete ad inizio ripresa, questa volta servito da Strefezza, con un tiro preciso e potente per la rimonta giallorossa. A quel punto Sarri mette dentro Pedro e Pellegrini al posto di Felipe Anderson e Hysaj oltre a Basic per Marcos Antonio. Baroni d’altro canto cambia in blocco prima Di Francesco e Ceesay per Banda e Colombo e successivamente Gonzalez e Romagnoli al posto di Strefezza e Gendrey. Quando sembrava tutto finito, ecco che la Lazio trova il definitivo 2-2: Milinkovic-Savic, approfittando di una respinta di Romagnoli tutt’altro che perfetta, deposita in rete.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO LECCE: OUDIN DA FAVOLA

Lazio Lecce, video gol e highlights del pareggio per 2-2 tra biancocelesti e giallorossi. Senza alcun dubbio il migliore in campo è stato Oudin, autore di una doppietta inaspettata quanto decisiva per portare a casa un punto importante per aggiungere un altro mattoncino all’obiettivo salvezza. Da non dimenticare l’enorme lavoro svolto da Hjulmand, protagonista di una gara strepitosa nello scontro a centrocampo con Milinkovic-Savic.

Proprio il centrocampista serbo ha risolto la partita contro il Lecce con una rete a gara quasi finita pareggiando definitivamente con il 2-2 su “assist” involontario di Romagnoli. In una partita di certo non positiva per molti giocatori di Sarri, Luis Alberto e Lazzari sono stati senza dubbio quelli con più apporto alla sfida rispettivamente con l’assist del momentaneo 1-0 e con una gara a perdifiato sulla fascia.

VIDEO GOL LAZIO LECCE, IL TABELLINO

LAZIO-LECCE 2-2

RETI: 33’ p.t. Immobile (La), 45’ p.t.+2 e 5’s.t. Oudin (Le), 45’ s.t.+ 4 Milinkovic (La)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (dal 12’ s.t. Pellegrini), Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic, Marcos Antonio (dal 27 s.t. Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 12’ s.t. Pedro), Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (dal 31’s.t Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin (dal 35’ s.t. Helgason); Strefezza (dal 31’ s.t. Gonzalez), Colombo (dal 21’ s.t. Ceesay 6), Banda (dal 21′ s.t. Di Francesco). All.: Baroni

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. Napoli)

AMMONITI: 7’ p.t. Lazzari (La), 12’ p.t. Banda (Le), 19’ s.t. Oudin (Le), 32’ s.t. Pellegrini (La), 33’ s.t. Falcone (Le), 35’ s.t. Milinkovic (La), 35’s.t. Blin (Le), 45’s.t.+3 Gonzalez (Le)

