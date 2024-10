DIRETTA LECCE INTER PRIMAVERA, NERAZZURRI IN TRASFERTA

C’è attesa per la diretta Lecce Inter Primavera, in programma sabato 19 ottobre 2024 alle ore 11:00 con i giallorossi che ospitano i nerazzurri in questa sfida valevole per l’ottava giornata del massimo campionato giovanile. I pugliesi sono in astinenza da vittoria. L’ultimo successo giallorosso è infatti datato 14 settembre in quel di Firenze per 2-1. Da quel giorno sono arrivati due pareggi contro Juventus e Roma, intervallate dal ko con la Bologna.

Diretta/ Udinese Lecce (risultato finale 1-0): decide il gol di Zemura! (Serie A, oggi 5 ottobre 2024)

L’Inter è reduce dal pari per 1-1 contro il Verona in casa, dando continuità quantomeno all’imbattibilità dato che il match precedente era terminato 1-0 per i nerazzurri contro la Sampdoria. La sconfitta più recente è quella del derby del 22 settembre.

DOVE VEDERE DIRETTA TV LECCE INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessanti a vedere la diretta Lecce Inter Primavera, match valido per l’ottava giornata di campionato, dovrete fare affidamento a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming poiché la diretta stremaing ci viene in soccorso sempre Sportitalia con l’app o sito web.

DIRETTA/ Roma Lecce Primavera (risultato finale 1-1): Graziani pareggia su rigore! (oggi 5 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER PRIMAVERA

Siamo arrivati ora alle probabili formazioni Lecce Inter Primavera. Disposizione tipo dei nerazzurri con il consueto 4-3-3: tra i pali Calligaris, difesa a quattro con Della Mora, Re Cecconi, Maye e Cocchi. Topalovic e Berenbruch mezzali mentre Zanchetta agirà da regista. In attacco De Pieri, Lavelli e Mosconi. I giallorossi si schiereranno secondo il modulo 4-1-4-1 con Rafaila in porta e quartetto arretrato composto da Ubani, Pavia, Pehlivanov e Addo. In mediana ci sarà Goreter mentre Mboko, Winkelmann, Kovac e Delle Monache supporteranno Bertolucci.

DIRETTA/ Lecce Bologna Primavera (risultato finale 0-1): Menegazzo firma il colpaccio! (28 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE INTER PRIMAVERA

Ma quali sono le quote per le scommesse della diretta Lecce Inter Primavera? Diciamo che per i bookmakers non si tratterà di una passeggiata per i nerazzurri analizzando l’1 a 2.60 e il 2 a 2.30 con la X a 3.60. Ci si aspetta dal punto di vista delle reti un match equilibrato poiché entrambi sembrano in grado di andare a segno: Gol a 1.57, No Gol a 2.15.