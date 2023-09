DIRETTA/ Lazio Monza video streaming tv: ci sono appena tre precedenti (Serie A, 23 settembre 2023)

DIRETTA LAZIO MONZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Lazio Monza presenta solamente tre volte in cui le formazioni si sono trovate, all’interno della propria storia, di fronte l’una contro l’altra. La prima è datata 2006 quando in Coppa Italia la Lazio eliminò nell’agosto il Monza al termine dei calci di rigore. La prima volta in campionato, invece, è stata quella dello scorso anno con la Lazio che affrontò il Monza del 2022 imponendosi con il risultato di 1-0. Decise l’incontro il gol realizzato da Romero. Sempre nel corso dello stesso match fu annullata una rete al minuto 13 a Petagna e ancora oggi i brianzoli non hanno mai segnato contro la Lazio.

Gara di ritorno che vide vincere la Lazio con il risultato di 0-2. Ad andare a segno lo spagnolo Pedro ed il serbo Milinkovic Savic, grande assente della sfida di quest’oggi alla luce del suo trasferimento in Arabia Saudita. Lo Score al momento è totalmente dalla parte della Lazio con ben tre vittorie su tre presentando quindi 100% di successi contro il Monza. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Monza sarà trasmessa anche tv sui canali della televisione satellitare, con appuntamento riservato agli abbonati Sky e la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go (per i clienti). Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN (che ha tutti i diritti per mandare in onda le partite di Serie A), attivando il proprio account di su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PALLADINO SFIDA IL MAESTRO SARRI!

Lazio Monza, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La Lazio dopo una stagione da protagonista e il secondo posto conquistato ha vissuto un avvio in campionato deludente, con solo 3 punti raccolti in quattro partite. Nell’ultimo turno, la squadra ha subito una sconfitta per 3-1 in trasferta contro la Juventus. In Champions League però i biancazzurri hanno vissuto una notte da leoni con lo storico gol di Ivan Provedel che ha permesso di riacciuffare il pari contro l’Atletico Madrid.

Il Monza, d’altra parte, affronta la nuova stagione con l’obiettivo principale di garantirsi una salvezza tranquilla. Tuttavia, non è da escludere che i brianzoli possano cercare di inserirsi nella lotta per un piazzamento europeo, dato che nella stagione precedente hanno dimostrato di poter competere con qualsiasi avversario. Raffaele Palladino è stato confermato alla guida della squadra. L’inizio del Monza è stato altalenante, con 4 punti ottenuti in quattro partite, mantenendosi al sicuro dalla zona retrocessione con un margine di due punti. Nell’ultimo turno, la squadra ha pareggiato 1-1 in casa contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Monza, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Caprari; Colombo.

LAZIO MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











