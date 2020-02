Diretta Lazio Spal/ Streaming video tv: tutto facile per Inzaghi? (Serie A)

Lazio Spal, in diretta dallo stadio Olimpico, è una delle partite in programma oggi per la ventiduesima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 e sulla carta Lazio Spal non dovrebbe avere storia, vista l’enorme differenza in classifica che separa la squadra di Simone Inzaghi da quella di Leonardo Semplici. La Lazio punta infatti a un sogno chiamato scudetto, mentre la Spal deve pensare solamente alla dura lotta per la sopravvivenza nella massima categoria. A volere essere pignoli però la Lazio ha dato qualche segnale di rallentamento fra l’eliminazione in Coppa Italia e il sofferto pareggio nel derby con la Roma: oggi dunque potrebbe arrivare l’occasione perfetta per tornare alla vittoria. La Spal però ha il dovere di provare a fare punti ovunque, come le è riuscito a sorpresa a Bergamo ma non nel derby emiliano perso in casa contro il Bologna. Anche un pareggio avrebbe grande valore: i ferraresi riusciranno in questa impresa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Spal sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 253 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita all’Olimpico anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SPAL

Adesso è giunto il momento di scoprire le probabili formazioni per Lazio Spal. Simone Inzaghi sembra avere le idee molto chiare, anche perché l’assenza di Correa spalanca la strada a Caicedo per essere la spalla di Immobile in attacco. L’unico vero dubbio per quanto riguarda la formazione della Lazio sembra dunque essere in difesa, dove Lui Felipe e Patric si contendono un posto al fianco di Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha. Più interessanti in tal senso le notizie in casa Spal, anche perché Leonardo Semplici paga un alto prezzo alla squalifiche di Valori e Petagna. In attacco il mister potrebbe schierare uno fra Paloschi e Floccari al fianco di Di Francesco. A centrocampo spazio invece a Murgia con Dabo e Missiroli. Infine in difesa Bonifazi è pronto a partire dall’inizio, rischia la panchina Cionek.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Lazio Spal. L’agenzia di scommesse Snai vede naturalmente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,22, mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di segno X e fino a 12,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio della Spal.



