Video/ Lazio Torino (4-0): highlights e gol. Immobile ne fa due! (Serie A)

Nella decima giornata di Serie A la Lazio ne fa 4 contro il torino di Mazzarri. Come si vede nel video di Lazio Torino, il club granata prova ad essere aggressivo a inizio partita, ma il pallino del gioco passa rapidamente in mano alla Lazio, con Izzo che deve chiudere tempestivamente in un paio di occasioni. Al 18′ prima occasione da gol per la Lazio, con Caicedo che rientra su Lyanco ma calcia a lato. Punizione interessante per la Lazio al 21′, Cataldi calcia d’un soffio fuori. Il vantaggio biancoceleste si materializza però al 25′: straordinario eurogol di Acerbi dai 35 metri, una bordata imparabile per Sirigu. Il gol regala fiducia alla Lazio, alla mezz’ora si accende Immobile per prima calcia centrale, poi lanciato da Luis Alberto tiene a distanza Nkoulou e appena dentro l’area conclude di potenza senza lasciare scampo a Sirigu. Prima dell’intervallo il Toro ottiene solo una punizione sulla trequarti che Belotti calcia tra le braccia di Strakosha.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Toro prova a cambiare passo ma non riesce a trovare le misure giuste, con la Lazio che aspetta il momento giusto per chiudere la partita, andando vicino al gol con una bella giocata di Caicedo. Al 23′ Luis Alberto, sempre abile nello sfondare centralmente, trova il filtrante giusto proprio per Caicedo, steso in area da Nkoulou. E’ calcio di rigore che Immobile trasforma con freddezza arrivando a quota 12 gol in campionato, mentre il Toro resta in dieci uomini con il fallo da rigore che costa appunto a Nkoulou la seconda ammonizione e l’espulsione. La Lazio chiude sul velluto in superiorità numerica, sfiorando con Correa due volte e con Marusic quel poker che si concretizza proprio all’ultimo calcio d’angolo. Traiettoria arcuata di Luis Alberto e tocco di Belotti che beffa Sirigu, autogol per il 4-0 finale.

