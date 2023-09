Video/ Lazio Torino (risultato 2-0) gol e highlights: Vecino-Zaccagni nella ripresa (Serie A, 27 settembre)

Lazio ancora imprecisa in avvio di ripresa e al 5′ il primo squillo è del Toro con Ricci che cerca la soluzione di potenza da fuori area, pallone fuori. All’11′ però la Lazio riesce a venir fuori e trova il vantaggio: Lazzari scambia bene con Felipe Anderson sulla destra e crossa a centro area, irrompe Vecino la cui girata si insacca complice anche una leggera deviazione di Bellanova che era andato a contrastare l’uruguagio. Cambi nel Torino con Juric che inserisce Radonjic e Ilic al posto di Zapata e Tameze. Provano a scuotersi i granata, al 18′ bello slalom di Bellanova che crossa sull’altro lato per Lazaro che al volo gira però fuori bersaglio. Al 20′ ammonito Immobile per un intervento falloso su Bellanova. Ammonito Schuurs, quindi al 29′ Sarri inserisce Castellanos e Guendouzi al posto di Immobile e Vecino. Alla mezz’ora la Lazio trova il raddoppio: splendido tocco di Felipe Anderson verso Zaccagni che scappa in mezzo e tre e infila Milinkovic-Savic in diagonale in uscita. Ancora cambi per Sarri al 35′ con Hysaj e Isaksen che prendono rispettivamente il posto di Lazzari e Zaccagni. Nel Torino Juric inserisce Pellegri al posto di Lazaro. Check del VAR per un brutto pestone di Radonjic su Guendouzi ma l’intervento non viene giudicato da rosso diretto. VAR in azione anche al 93′, fischiato un calcio di rigore per fallo di mano di Hysaj su cross di Radonjic, ma l’on field review evidenzia come l’esterno abbia prima toccato col fianco e poi con la parte del braccio lungo il corpo. Rigore revocato e Lazio che dà un calcio alla crisi chiudendo sul 2-0.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Secondo Maurizio Sarri la Lazio ha finalmente raccolto quanto seminato nelle precedenti partite: “Noi non siamo mai andati via, se uno rimane lucido nelle ultime quattro partite abbiamo fatto 7 punti, con trasferte contro Juventus e Napoli. Fare una media di quasi 2 punti a partita è tanta roba, purtroppo stiamo pagando le prime due e per mettere a posto quello ci vorrà tantissimo tempo. C’è stato il ritiro, come facciamo quasi sempre. Ieri sera è stato obbligatorio, di solito è facoltativo ma almeno il 60% rimane lo stesso… Quando giochi in casa il ritiro non lo fa più nessuno ma non è questo l’importante. Abbiamo analizzato la situazione dal punto di vista tattico: col Monza eravamo sì corti, ma lontani dalla palla che rimaneva scoperta. I movimenti erano individuali e non collettivi, ma come ho detto ai ragazzi: non andiamo in ansia per i risultati, preoccupiamoci solo delle prestazioni. Dobbiamo tornare a farle di buon livello“.

Per Ivan Juric il Torino non ha trovato il cambio di passo: “Abbiamo fatto una partita controllando bene nel primo tempo e subendo niente. Mi aspettavo qualche accelerazione di più in attacco. Abbiamo subito gol al primo tiro e lì è diventato più difficile. Buongiorno ha sentito qualcosa. Abbiamo in questo momento solo tre difensori con Sazonov che è arrivato dalla Russia e deve imparare tante cose, sicuramente per noi Buongiorno dietro ci dà tanta sicurezza. Mi è piaciuto Sanabria come seconda punta, molto meglio che come prima punta dopo. Penso che si possa fare di nuovo. La sensazione è che contro la Roma hanno speso tanto e non ho visto questa carica agonistica che ti faccia fare qualcosa in più in attacco“.

VIDEO LAZIO TORINO 2-0