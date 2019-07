Video/ Lazio Triestina (5-2): highlights e gol, Caicedo brilla in amichevole

Nel video di Lazio Triestina 5-2 parliamo della partita amichevole che la squadra biancoceleste ha giocato domenica, nel corso del suo ritiro di Auronzo di Cadore: una vittoria piuttosto netta quella per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, maturata già nel primo tempo grazie a tre gol e poi certificata nella ripresa. Il tecnico è partito con una formazione molto vicina a quella titolare: davanti hanno iniziato Joaquin Correa e Ciro Immobile, e proprio il bomber ha sbloccato il risultato – dopo un gol annullatogli per fuorigioco – con un colpo di testa su cross da sinistra. Il gioco aereo è stato determinante per la Lazio: dopo il rigore trasformato da Correa infatti i biancocelesti hanno servito il tris con lo stesso schema, stavolta traversone da destra di Immobile e stacco imperioso di Sergej Milinkovic-Savic a centro area. Il secondo tempo ha visto ovviamente tante sostituzioni; la Triestina ha trovato un po’ di orgoglio accorciando le distanze ma subito dopo Felipe Caicedo ha infilato, ovviamente di testa, il quarto gol per i capitolini. Lo stesso attaccante ecuadoreno si è ripetuto sull’assist di un ottimo Bobby Adekanyo; naturalmente non è ancora la Lazio che vedremo all’opera nella stagione ufficiale, ma sicuramente questo risultato è positivo per il morale.

VIDEO LAZIO TRIESTINA: LE CONFERME

Nel video di Lazio Triestina possiamo notare come la squadra di Simone Inzaghi abbia già mostrato sprazzi di stagione ufficiale: di fatto, come detto in sede di partita, il tecnico ha schierato la squadra migliore con la sola eccezione del portiere (Guido Guerrieri) e di Danilo Cataldi che dovrà nuovamente sgomitare per avere un posto nell’undici iniziale. Potrebbe anche ottenerlo qualora Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo potrebbe aver segnato il suo ultimo gol con la maglia biancoceleste perchè su di lui ci sono sempre le attenzioni delle big, inoltre hanno già dato ottima prova di forma Ciro Immobile (un gol e un assist) e Felipe Caicedo che si conferma quasi un lusso come alternativa alla prima punta, timbrando una doppietta in pochi minuti nel secondo tempo. Chiaramente l’avversario era quello che era, ma anche così dobbiamo dare credito alla Lazio: la stagione si sta avvicinando e la condizione sembra già essere parecchio buona, ora si tratta di capire se dalla campagna acquisti arriverà qualche altro giocatore a rafforzare una rosa pronta a giocarsela per il ritorno in Champions League.