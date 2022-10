Video/ Lecce Cremonese (1-1) gol ed highlights: Strefezza risponde a Ciofani!

VIDEO LECCE CREMONESE 1-1

Video Lecce Cremonese che regala un primo tempo deciso da calci di rigore. Parte bene il Lecce con il solito Banda che sfrutta la sua velocità per infastidire la difesa avversaria ma sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. Inserimento senza palla di Okereke che viene steso da Falcone che, in ritardo, abbatte l’attaccante e regala il calcio di rigore alla Cremonese. Dagli undici metri si presenta Ciofani, preferito a sorpresa a Dessers, che non sbaglia. 0-1 e vantaggio Cremonese. Vantaggio della Cremonese che non ha vita lunga: calcio di rigore anche per il Lecce che sfrutta un’irregolaritá della squadra ospite e si presenta dagli undici metri con Strefezza. Portiere spiazzato e risultato che torna sul 1-1 con il gol dell’ex di gara.

Secondo tempo che si apre con il Lecce e la Cremonese accontentarsi di un punto l’uno. Lecce che non sfrutta il calore del proprio pubblico presente allo stadio Via Del Mare per ottenere la vittoria e non spinge a dovere. Gara di livello per la Cremonese di Alvini che convince e che ha sfiorato più volte il gol del vantaggio con un super Falcone pronto a chiudere la saracinesca della propria porta come quando, entrato Dessers nel secondo tempo, gli chiude lo specchio andando giù da posizione ravvicinata impedendogli di sbloccarsi con la maglia della Cremonese. Nel finale Di Francesco, entrato al posto di uno stanchissimo Strefezza, pesca in area di rigore Baschirotto che impatta ma non verso la porta in una delle azioni conclusive dell’incontro. Sale a quota 7 punti il Lecce, raggiunge, invece, a quota 3 punti la squadra di Alvini ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (60′ Pezzella) – Gonzalez (70′ Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (70′ Blin) – Strefezza (83′ Di Francesco), Colombo (46′ Ceesay), Banda. A disp.: Bleve, Dermaku, Cetin, Tuia, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Umtiti, Rodriguez. All.: Marco Baroni.

CREMONESE (4-3-2-1): Radu – Sernicola, Lochoshvili, Bianchetti, Valeri (74′ Quagliata) – Ascacibar (65′ Meitè), Castagnetti, Pickel – Zanimacchia (83′ Buonaiuto), Okereke (74′ Afena Gyan) – Ciofani (65′ Dessers). A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Massimiliano Alvini.

GOL: 19′ Ciofani rig. (C), 42′ Strefezza rig. (L)

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Raspollini-Moro; IV Volpi; VAR Valeri-Muto).

AMMONITI: Falcone, Askildsen, Pezzella (L), Okereke (C).

