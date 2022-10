DIRETTA/ Lecce Cremonese video streaming tv: il bel duello Baroni vs Alvini

DIRETTA LECCE CREMONESE: ALLENATORI A CONFRONTO

Quanto incideranno i due allenatori sulla diretta di Lecce Cremonese? Marco Baroni parte naturalmente da un gruppo da lui plasmato fin dallo scorso campionato, chiuso con il primo posto in Serie B e conseguente promozione in Serie A. Il Lecce ha dimostrato di avere un’identità chiara, grazie alla quale ha saputo far soffrire anche le big, vedi ad esempio il pareggio a Napoli. Fare bilanci ovviamente non avrebbe senso in questo momento, ma con l’attuale classifica il Lecce sarebbe salvo e naturalmente l’obiettivo è questo.

Più difficile l’impatto di Massimiliano Alvini alla guida della Cremonese: l’allenatore è debuttante in Serie A oltre che sulla panchina dei lombardi, che erano stati portati da Fabio Pecchia nella massima categoria dopo ben 26 anni di assenza. Un periodo di assestamento era probabilmente inevitabile, ma la Cremonese è ultima in classifica e di conseguenza il trend va migliorato il più velocemente possibile, magari già da oggi pomeriggio a Lecce. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LECCE CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cremonese sarebbe più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dall’emittente che ha i diritti per l’intero campionato, dunque il match sarà visibile su dispositivi (televisioni compresse) che siano dotati di connessione Internet.

PUNTI CHE SCOTTANO!

Lecce Cremonese, diretta dall’arbitro Livio Marinelli presso lo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, si giocherà oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre 2022, con fischio d’inizio alle ore 15.00 per l’ottava giornata di Serie A. Partita fra due neo promosse che naturalmente condividono l’obiettivo della salvezza, la diretta di Lecce Cremonese vede arrivare meglio al match sicuramente i padroni di casa salentini, che prima della sosta hanno vinto sul campo della Salernitana salendo a quota 6 punti in classifica e desiderosi di sfruttare questo turno casalingo per salire ancora di più.

Morale abbastanza alto per il Lecce di Marco Baroni, decisamente meno per la Cremonese di Massimiliano Alvini, reduce dalla sconfitta casalinga per 0-4 contro la Lazio e più in generale da un inizio di campionato con appena 2 punti in sette giornate, i grigiorossi sono quindi la neopromossa più in difficoltà in questa prima parte del nuovo campionato di Serie A. La diretta di Lecce Cremonese sorriderà ai pugliesi o potranno esserci sorprese lombarde?

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CREMONESE

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni per la diretta di Lecce Cremonese. I padroni di casa giallorossi dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari: Falcone in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Pezzella; a centrocampo ecco Hjulmand in posizione centrale fra le due mezzali Gonzalez e Askildsen oppure Bistrovic; infine in attacco Di Francesco e Strefezza dovrebbero agire ai fianchi del centravanti Ceesay, favorito su Colombo.

Per quanto riguarda invece gli ospiti della Cremonese, si può ipotizzare un modulo 3-4-1-2 nel quale Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili dovrebbero formare la difesa a tre – con Hendry prima alternativa – davanti al portiere Radu; a centrocampo potrebbero agire i due mediani Escalante e Meitè, con Sernicola (oppure Ghiglione) esterno destro e Valeri a sinistra; infine in attacco ecco il trequartista Zanimacchia a sostegno delle due punte Okereke e Dessers.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo pure al pronostico su Lecce Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa pugliesi (segno 1 a quota 2,10), mentre sarebbero molto simili le quote in caso di pareggio (segno X a 3,45) oppure di vittoria esterna della Cremonese (segno 2 a 3,50 volte la posta in palio).

