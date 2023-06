DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: la finale comincia! (9 giugno 2023)

DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra pochissimo prenderà il via la diretta di Lecce Fiorentina Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire sulla finale che assegnerà lo scudetto? Il Lecce Primavera è stata la splendida capolista a sorpresa al termine della stagione regolare, con 65 punti che sono stati frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, anche se non si deve sottovalutare il fatto che i pugliesi abbiano vinto solamente una delle ultime sette partite. I gol segnati sono stati 56, quelli subiti 31 e quindi la differenza reti è un ottimo +25 per il Lecce.

Dall’altra parte, la Fiorentina Primavera ha chiuso la stagione regolare a quota 63 punti in classifica, in terza posizione con un cammino costituito da venti vittorie, tre pareggi e undici sconfitte, con 54 gol segnati e 35 invece subiti, quindi una differenza reti che è pari a +19 per la Fiorentina. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta della finale scudetto Lecce Fiorentina Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Fiorentina Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato Primavera 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video di Lecce Fiorentina Primavera, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Lecce Fiorentina Primavera, diamo uno sguardo ai precedenti ufficiali più recenti di questa finale scudetto 2023, cioè naturalmente le due sfide che sono state disputate nella stagione regolare del Campionato Primavera 1 edizione 2022-2023, cominciando naturalmente con il match d’andata, che fu disputato sabato 14 gennaio scorso in casa dei giallorossi pugliesi e vinse per 1-0 proprio il Torino, grazie al gol segnato da Patrick Dorgu già al settimo minuto di gioco.

La partita di ritorno invece è un ricordo davvero molto fresco, dal momento che è stata giocata sabato 13 maggio naturalmente in casa della Fiorentina, con vittoria proprio per i padroni di casa viola con il risultato 2-0. A firmare il successo gigliato furono in questo caso il gol di Ciro Capasso su calcio di rigore al 27’ minuto e poi al 70’ il raddoppio ad opera di Lorenzo Amatucci su calcio di punizione. Esiti quindi opposti fra loro, ma oggi certamente si scioglierà la parità nell’occasione più importante di tutta la stagione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE SCUDETTO!

Lecce Fiorentina Primavera, in diretta venerdì 9 giugno 2023 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la finalissima del campionato Primavera 1. Si assegna lo Scudetto dopo una stagione piena di emozioni, il Lecce si presenta all’appuntamento dopo aver battuto il Sassuolo in semifinale e confermando una stagione intera vissuta da oustider, col primo posto nella regular season e il titolo che, se conquistato, riporterebbe il club salentini ai fasti dei campionati Primavera conquistati nei primi anni 2000.

È sicuramente una conferma nel mondo del settore giovanile la Fiorentina, che con un gol di Kayode ha piegato il Torino in semifinale e ha coronato un’annata di grande continuità, col secondo posto perso solo per la differenza reti rispetto ai granata e la finale di Coppa Italia persa invece contro la Roma, con Aquilani che spera di coronare questo cammino col titolo più importante. Nella regular season di quest’anno il Lecce ha vinto 1-0 la sfida d’andata ma la Fiorentina si è imposta col punteggio di 2-0 nel precedente più recente, disputato in casa dei toscani il 13 maggio scorso. Cosa ci dirà la diretta di Lecce Fiorentina Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgiu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Di Stefano; Sene.

LECCE FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per i play off del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











