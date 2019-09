Video/ Lecce Roma (0-1): highlights e gol. A Fonseca basta Dzeko (Serie A)

Fonseca si porta a casa tre punti nella sesta giornata della Serie A ai danni dei pugliesi, sconfitti per 1-0. Come si vede nel video di Lecce Roma, è stato un match equilibrato sin dalle prime battute, ci prova subito Kolarov di sinistro, poi il Lecce impegna Pau Lopez con Petriccione. Fase inizialmente interlocutoria del match, il primo ammonito della gara è Pellegrini per una trattenuta su Calderoni, poi viene ammoniti Mkhitaryan per un fallo su Lucioni. Al 27′ ottimo Pau Lopez, due volte reattivo sulle conclusioni prima di Mancosu e poi di Falco. La Roma prova ad alzare il baricentro offensivo nella parte conclusiva del primo tempo, ma a sfiorare il vantaggio è il Lecce con Mancosu che corregge a rete un cross di Rispoli, mancando di poco il bersaglio. Si chiude a reti bianche, con due ultime incursioni di Kluivert da una parte e di Mancosu dall’altra neutralizzate dalle difese.

LA RIPRESA

Nella ripresa la Roma riparte a testa bassa, gran botta di Diawara e poi al 3′ destro a girare molto pericoloso di Mkhitaryan. Ammonito Smalling per un fallo su Tachtsidis, poi al 7′ primo cambio nel Lecce con Shakov che prende il posto di Mancosu. Ma all’11’ la Roma passa in vantaggio: cross di Mkhitaryan per la testa di Dzeko, Gabriel si incarta e il pallone passa per lo 0-1 romanista. Il Lecce tenta la reazione con Calderoni e Shatov, ma Pau Lopez è vigile. Fonseca deve rinunciare a Pallegrini, sostituito da Zaniolo, ma la Roma al 35′ ha la chance di chiudere il match. Fallo di mano di Lucioni su tiro di Dzeko, dal dischetto però Kolarov si fa ipnotizzare da Gabriel. Finale con i salentini che tentano il tutto per tutto, 6′ di recupero ma la Roma resiste evitando di rimpiangere l’occasione sprecata. Terzo ko consecutivo in casa per il Lecce di Liverani, come a Bologna la Roma strappa con le unghie tre punti fondamentali per la classifica.

VIDEO LECCE ROMA, HIGHLIGHTS





