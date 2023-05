Video/ Lecco Ancona (1-1) gol e highlights: Battistini manda i blucelesti ai quarti!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO ANCONA: I LOMBARDI PASSA IL TURNO!

Al Lecco bastano due pareggi per eliminare l’Ancona dai play-off di Serie C. Grazie al miglior piazzamento in campionato i blucelesti di Luciano Foschi accedono al secondo turno nazionale mentre i dorici escono di scena dopo che nella gara d’andata si erano rimessi miracolosamente in carreggiata rimontando da 0-2 a 2-2. I ragazzi di Donadel, che ci avevano abituato a sbrogliare la matassa in zona Cesarini, questa volta non riescono ad avere la meglio sugli avversari, anzi sono loro a essere raggiunti dagli avversari. Che nel primo tempo, pur avendo due risultati su tre a disposizione, non rinunciano ad attaccare e in più occasioni si presentano davanti a Perucchini che alza il suo voto in pagella dicendo di no a Pinzauti e Girelli mentre Zuccon non prende bene la mira da fuori area. Solo dopo la mezz’ora gli ospiti escono dalla loro metà campo e si affacciano in avanti con Brogni che grazia Melgrati da pochi passi e Paolucci che non trova la porta. Nel recupero ci pensa Di Massimo ad ammutolire il Rigamonti-Ceppi.

Sta per materializzarsi la più classica delle beffe per il Lecco che a inizio ripresa potrebbe subito pareggiare i conti con Girelli, fermato da un insuperabile Perucchini che abbassa la saracinesca. Piove sul bagnato per i padroni di casa che perdono anche Galli per un infortunio. La situazione solamente a una ventina di minuti dal novantesimo, quando dalla bandierina del calcio d’angolo Giudici disegna una traiettoria perfetta per la zampata vincente di Battistini che anticipa tutti e scaraventa il pallone in rete per l’1-1. Gli ospiti non ci stanno e a ridosso del novantesimo potrebbero tornare di nuovo in vantaggio: De Santis inventa uno scavetto geniale per Spagnoli che a tu per tu con Melgrati gli consegna praticamente il pallone sciupando quello che era diventato a tutti gli effetti un rigore in movimento. Nel recupero Mangni prova a chiudere ogni discorso in contropiede ma si trascina il pallone sul fondo, sul ribaltamento di fronte successivo Simonetti angola troppo il tiro sul quale si spengono le ultime speranze dei dorici che al triplice fischio di Carrione annunciano la loro resa.

VIDEO GOL LECCO ANCONA 1-1, IL TABELLINO

LECCO-ANCONA 1-1 (0-1)

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi (74’ Enrici), Battistini; Giudici, Zuccon, Girelli (71’ Mangni), Galli (52’ Ilari), Lepore; Pinzauti, Buso (74’ Lakti). All. Luciano Foschi.

ANCONA (3-4-1-2): Perucchini; Barnaba (78’ Prezioso), Camigliano (78’ Petrella), De Santis; Mezzoni (59’ Mondonico), Gatto, Paolucci, Brogni (59’ Martina); Simonetti; Di Massimo (68’ Moretti), Spagnoli. All. Marco Donadel.

ARBITRO: Francesco Carrione (Sez. di Castellammare di Stabia).

AMMONITI: 41’ Paolucci (A), 57’ Spagnoli (A), 62’ Zuccon (A), 90’+6’ Mangni (L).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 45’+3’ Di Massimo (A), 71’ Battistini (L).

