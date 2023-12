Video/ Lecco Bari (1-0) gol e highlights: Buso decide la sfida al Rigamonti Ceppi (3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO BARI: SINTESI

Il Lecco supera di misura il Bari grazie alla rete siglata da Buso. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Dorval in mezzo per Maita che di testa non trova la porta. Ricci ci prova al volo, ottima la parata di Saracco. Lecco che prova con un azione insistita, l’ultimo tentativo è di Ionita, libera la difesa del Bari. Acampora, sempre dalla distanza, palla ampiamente fuori. Degli Innocenti recupera la sfera a centrocampo e lancia Novakovich ed entra in area, rimonta decisiva di un difensore del Bari. Punizione da posizione interessante per il Lecco, batte Crociata che trova la traversa! Termina la prima frazione di gara.

Ricci ha una grande occasione in contropiede ma sbaglia la misura del passaggio decisivo. Cross di Lepore per Novakovich, protezione della palla e tiro respinto dalla difesa dei pugliesi. Buso! Lecco in vantaggio! Crociata in mezzo da punizione, Novakovic colpisce ma trova la risposta di Brenno, arriva Buso e mette in rete. Edjouma ha la palla del pareggio ma Sarocco compie una grande parata. Il direttore di gara fischia comunque fuorigioco. Sibilli per Di Cesare, si salva il Como! Termina il match.

IL TABELLINO DI LECCO BARI

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Degli Innocenti (46′ Galli), Ionita; Lepore (64′ Di Stefano), Novakovich (78′ Eusepi), Buso (85′ Agostinelli). A disp.: Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci. All. Bonazzoli

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (77′ Aramu), Benali, Acampora (86′ Edjouma); Sibilli, Nasti (57′ Diaw), Achik (77′ Morachioli). A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Faggi, Zuzek, Pucino, Koutsoupias, Frabotta. All. Marino

Arbitro: Baroni di Firenze

Marcatori: 70′ Buso (L)

Note – ammoniti 8′ Celjak (L), 22′ Novakovich (L), 29′ Degli Innocenti (L), 41′ Nasti (B), 64′ Vicari (B), 72′ Di Stefano (L), 88′ Lemmens (L), 90’+5 Dorval (B). Recupero: 1′, 5′

